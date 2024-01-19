Президент Латвии Эдгар Ринкевич провозгласил поправки к Закону "О нотариате", которое вводят в стране институт партнерства, которые, в том числе, регулируют отношения однополых пар. Об этом свидетельствует публикация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

9 ноября прошлого года Сейм принял историческое решение — внес поправки в Закон "О нотариате", вводящие институт партнерства с 1 июля 2024 года, а также утвердил еще ряд законопроектов, которые связаны с социальными, экономическими, налоговыми аспектами такого вида отношений. Напомним, что парламенту потребовалось 24 года, чтобы принять это решение — и только девятая попытка увенчалась успехом, законопроекты были поддержаны большинством депутатов.

Однако провозглашение поправок к Закону "О партнерстве" было приостановлено на два месяца — согласно Сатверсме, если к президенту обращаются с просьбой не провозглашать закон минимум 34 депутата (более трети) Сейма, то в течение двух месяцев проводится сбор подписей за проведение референдума, на котором уже сами граждане будут решать, вступать ли соответствующему закону в силу. Чтобы всенародное голосование состоялось — необходимо собрать подписи не менее 10% от всех избирателей.

Как того требует Сатверсме, состоялся сбор подписей — с 7 декабря по 5 января. Невзирая на бурные дебаты в Сейме, которые казалось бы свидетельствовале о том, что тема партнерства беспокоит общество, на практике активность избирателей оказалась очень низкая: за проведение референдума подписался только 35 911 гражданин или 2,28% от всех имеющих право голоса. Согласно Сатверме, поскольку референдум созван не был, президент провозгласил закон.

Что означает введение института партнерства?

Чтобы заключить партнерство, два совершеннолетних человек должны будут вместе прийти к присяжному нотариусу, подтвердив, что у них близкие личные отношения, общее домохозяйство и они хотят заботиться друг о друге и поддерживать друг друга. Эти два человека не должны состоять в официальном браке, а также родственниками по прямой линии, братьями или сестрами, в том числе, сводными.

Паре будет выдаваться нотариальный акт о заключении партнерства. В этом акте подтверждается готовность сторон вести общее хозяйство, поддерживать друг друга и заботиться друг о друге. В акт вносятся личные данные каждого партнера — имя, фамилия, персональный код. Если у партнера нет персонального кода (в таком случае речь идет фактически об иностранце — у всех латвийцев есть персональный код) — дата рождения.

Партнерство заканчивается в случае смерти одного из партнеров, брака одного или обоих партнеров, в случае взаимного желания партнеров завершить такую юридическую форму отношений, на основании решения суда.

Из юридического заключения партнерства будут проистекать права и обязанности партнеров по отношению друг к другу, также государство в этом случае распространит наделит партнеров рядом прав, которых они лишены сейчас, а также распространит на партнеров социальные гарантии. Вот что следует из утвержденных Сеймом законопроектов:

Поправки к Закону "О правах пациентов" предусматривают, что если один из партнеров не может в силу своего состояния принять решение, связанное с его здоровьем и лечением (например, согласие на срочную операцию), то это решение сможет принять его партнер. Сейчас закон гласит, что решение в этом случае принимает супруг или близкий родственник. Действовавшая до сих пор норма закона исключала фактического партнера или сожителя из числа близких людей пациента, имеющих право на такое решение или даже возможность получить информацию о состоянии здоровья госпитализированного в больнице.

Изменения к Закону "О государственных пенсиях" предусматривают, что в случае смерти одного партнера второй партнер сможет наследовать пенсию. Речь идет о рассчитанной ушедшему из жизни партнеру сумме пенсии, которую человек так и не успел получить.

Поправки к Закону "О государственном социальном страховании" предусматривают, что в различных жизненных ситуациях, например, в случае смерти одного из партнеров, которому были присвоены услуги социального страхования, государственное социальное пособие или пенсия по выслуге лет, такую поддержку сможет получать второй партнер. Если один из партнеров является сотрудником дипломатической или консульской службы в иностранном государстве или военным, который несет службу за границей (за исключением участия в военных операциях, учениях, а также командировок), то второй партнер, находящийся в соответствующей стране вместе с первым, должен быть социально застрахован — как сопровождающее лицо.

Изменения Закона "О подоходном налоге с жителей" предусматривают, что на человека, состоящего в партнерстве, распространяются нормы о займе, выданные для погашения затрат на учебу и лечение. Законопроект предусматривает, что виды необлагаемых налогами частей дохода относятся и к партнерам. Речь идет о дополнительном пенсионном капитале, который создает партнер, выплатам в частные пенсионные фонды, подаркам физического лица, если с ним есть партнерские отношения. Также в законопроект включены нормы, предусматривающие и иные льготы в налоговой сфере, касающиеся различных сделок с отчуждением имущества — в том числе, дарения, если сделки происходят между партнерами. Законопроект устанавливает, что льготы для налогоплательщиков относятся и к содержанию того лица, с которым есть партнерские отношения — то есть, речь идет об иждивении.

Также в пакет включены два законопроекта, которые относятся не только к правам партнеров, сколько к ситуациям, когда на партнеров распространяются запреты принимать решения в отношении друг друга, которые создают фактические риски коррупции. Во-первых, изменения Закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц" приравняют партнера к родственнику, и соответственно к партнеру будут относиться все те же ограничения, призванные снизить риски возникновения конфликта интересов, а фактически и коррупции — как и в случае с родственниками. Во-вторых, поправки "О неплатежеспособности" оговаривают, что администратор неплатежеспособности не имеет права заниматься процессами, в которых есть личная или имущественная заинтересованность партнера. В том числе, если партнер является кредитором или должником.

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