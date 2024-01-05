В пятницу, 5 января, завершился сбор подписей за инициирование референдума, на котором граждан Латвии бы спросили — поддерживают ли они внесение поправок в Закон "О нотариате", которые вводят в стране институт партнерства. Всенародное голосование состоялось бы, если бы были собраны подписи 10% от общего числа избирателей (более 150 тыс. подписей). Однако уже очевидно: собрать необходимое количество подписей не удалось. Поправки к Закону "О нотариате", а также еще к нескольким законам, регулирующим партнерские отношения, вступят в силу 1 июля этого года.

В 19.00 закрылись все места сбора подписей, в которых граждане страны могли поставить свой автограф под политической инициативой. Вопреки накалу страстей в Сейме, сопровождавшему обсуждение и принятие закона депутатами, обычные граждане Латвии не продемонстрировали в ходе сбора подписей большой энтузиазм. За месяц нужного для объявления референдума количества подписей собрать не удалось. По последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), ВСЕГО ПОДПИСАЛИСЬ…..

Оппозиция промахнулась?

С призывом не провозглашать поправки к Закону "О нотариате" к президенту Эдгару Ринкевичу, напомним, обратились 34 депутата от оппозиции — "Объединенного списка", Национального объединения и "Латвии на первом месте". Согласно Сатверсме, если президента призывает не провозглашать закон конституционное меньшинство Сейма (минимум 34 депутата), то глава государства обязан приостановить вступление в силу нормативного акта на два месяца. В этот период организуется сбор подписей за проведение референдума, на котором уже граждане Латвии должны решать, вносить ли конкретные оспариваемые поправки в закон.

Но, чтобы референдум состоялся, нужно собрать подписи минимум 10% всех избирателей страны (это более 150 тысяч подписей). Как гласит Сатверсме, если такое количество подписей собрать удается, то проводится референдум — и на все воля народа. Если нет — то президент провозглашает закон и он вступает в силу.

Сбор подписей проводился в период с 7 декабря 2023 года по 5 января 2024 года включительно. Подписаться можно было только очно, возможностей выразить свою политическую волю в интернете не было. Однако места сбора очного сбора подписей работали по всей стране.

Динамика сбора подписей почти сразу показала, что достичь результата не удастся. На 16.00 вторника 2-го января было автографы под политической инициативой поставили только 22 602 избиратели — около 15% от необходимого количества. За последние три дня ПОДПИСАЛИСЬ

Один из депутатов Сейма, инициировавших сбор подписей — Янис Грасбергс (Национальное объединение) — еще утром 5 января признал, что казалось: было ощущение, что активность жителей будет выше. По мнению парламентария, неблагоприятным было время сбора подписей, на которое пришлось слишком много выходных и праздничных дней: Рождество и Новый год. При этом депутат отверг предположение, что была выбрана неудобная форма сбора подписей: избиратели не могли подписаться в интернете. По мнению Грасбергса, что все было организовано в соответствии с законодательством, и возможна была только очная форма сбора подписей.

Что предусматривает введение института партнерства?

9 ноября 2023 года Сейм в окончательном чтении внес поправки в восемь законов, вводящие в Латвии новую юридическую форму отношений — институт партнерства.

Сам институт партнерства вводится поправками к Закону "О нотариате". Чтобы заключить партнерство, два совершеннолетних человека должны будут вместе прийти к присяжному нотариусу, подтвердив, что у них близкие личные отношения, общее домохозяйство и они хотят заботиться друг о друге и поддерживать друг друга. Эти два человека не должны состоять в официальном браке, а также родственниками по прямой линии, братьями или сестрами, в том числе, сводными.

Партнерство заканчивается в случае смерти одного из партнеров, брака одного или обоих партнеров, в случае взаимного желания партнеров завершить такую юридическую форму отношений, на основании решения суда.

Из юридического заключения партнерства будут проистекать права и обязанности партнеров по отношению друг к другу, также государство в этом случае наделит партнеров рядом прав, которых они лишены сейчас, а также распространит на партнеров социальные гарантии. Поэтому Сейм внес поправки в Закон "О правах пациента", Закон "О государственных пенсиях", Закон "О государственном социальном страховании", "О подоходном налоге с жителей", Закон "О предотвращении конфликта интересов государственных должностных лиц", Закон "О неплатежеспособности", Закон "О регистре физических лиц".

Все эти законы оговаривают конкретные ситуации. Например, благодаря поправкам к Закону "О правах пациента" один партнер получит право — как сейчас ближайший родственник — принимать решения, касающиеся здоровья второго партнера если тот не способен сам изъявить свою волю (согласие на операцию, например). Партнеры не смогут находиться в конфликте интересов, если один из них должностное лицо, смогут наследовать пенсию в случае смерти одного из партнеров и так далее. Подробно - здесь.

Но, чтобы поправки ко всем законам заработали, должны вступить в силу в первую очередь базовые изменения к Закону "О нотариате".

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