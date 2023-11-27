Сбор подписей за проведение референдума о вступлении в силу или отмене поправок к Закону "О нотариате", вводящих новую форму юридических отношений — партнерство — обойдется государственного бюджету в 1,6 млн евро, сообщили порталу Delfi в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Сбор подписей будет проходить с 7 декабря этого года по 5 января следующего года.

Затраты в 1,6 млн евро

9 ноября Сейм в окончательном чтении утвердил пакет законопроектов, который вводит в Латвии с середины 2024 года новый правовой институт — партнерство, которое станет способом легализации и юридического упорядочения отношений пар, в том числе однополых. Поправки к Закону "О нотарианте" содержат юридическую дефиницию партнерства.

Конституционное меньшинство — 34 депутата от оппозиции — воспользовались правом просить президента не провозглашать закон. В случае, если с таким призывом к президенту обращается более трети депутатов (конституционные меньшинство — не менее 34 парламентариев), то глава государства обязан приостановить публикацию закона на два месяца. В этот период проводится сбор подписей. Если удается собрать около 155 тыс подписей граждан (не менее 10% от общего числа избирателей), объявляется референдум. И уже в ходе всенародного голосования граждане решают судьбу закона. Если же 10% подписей собрать не удается — закон провозглашается и вступает в силу.

Сбор подписей будет проходить в специальных местах, которые каждое самоуправление определит на своей территории до 4 декабря. Информация об адресах сбора подписей будет доступна на сайте ЦИК. В Интернете подписаться за инициирование референдума о партнерских отношениях будет нельзя.

Чтобы покрыть расходы, которые понесут самоуправления, ЦИК запросит у Кабинета министров финансирование из резервных фондов.

В ЦИК подсчитали, что сбор подписей по конкретной инициативеобойдется бюджету в 1,6 миллиона евро.

Политолог: дадут ли затраты результат?

Преподаватель Рижского университета Страдыня, политолог Лелде Метла-Розентале в понедельник, 27 ноября, в программе Spried ar Delfi назвала "совершенно очевидным" тот факт, что необходимое количество подписей для инициирования референдума собрать не удастся.

Однако этот сбор подписей, по словам эксперта, позволяет политическим силам оппозиции "встать на солнце и стать видимыми" перед предстоящими выборами в Европарламент.

Политолог подчеркнула, что референдумы и сборы подписей важны, в то же время она призвала оценивать эти мероприятия с точки зрения целесообразности бюджетных затрат и того, приведут ли такие расходы к результату.

"Если мы будем поощрять сбор подписей по каждому вопросу,то какая страшная нагрузка это будет для бюджета! Окупится ли это? Тем более, если подписи будут собраны, деньги потрачены, а результата нет. Это надо обсуждать. Потому что мы часто безрезультатно выбрасываем на ветер большие бюджетные средства", — заключил Метла-Розентале.

Один из недавних неудачных примеров — сбор подписей, инициированный Союзом зеленых и "крестьян" в 2022 году для инициирования референдума об отмене поправок к Закону "О портах", приостановленных прежним президентом Эгилом Левитсом. На эти цели из бюджета было выделено 800 тысяч евро. Правда, в сборе подписей приняли участие 7290, или 0,47% избирателей, что составляет 4,71% от числа подписавшихся, необходимого для инициирования всенародного голосования.

Что предусматривает партнерство?

Сам институт партнерства вводятся поправками к Закону "О нотариате". Чтобы заключить партнерство, два совершеннолетних человека должны будут вместе прийти к присяжному нотариусу, подтвердив, что у них близкие личные отношения, общее домохозяйство и они хотят заботиться друг о друге и поддерживать друг друга. Эти два человека не должны состоять в официальном браке, а также родственниками по прямой линии, братьями или сестрами, в том числе, сводными.

Из юридического заключения партнерства будут проистекать права и обязанности партнеров по отношению друг к другу, также государство в этом случае распространит наделит партнеров рядом прав, которых они лишены сейчас, а также распространит на партнеров социальные гарантии. Вот что следует из утвержденных Сеймом законопроектов:

Поправки к Закону "О правах пациентов" предусматривают, что если один из партнеров не может в силу своего состояния принять решение, связанное с его здоровьем и лечением (например, согласие на срочную операцию), то это решение сможет принять его партнер. Сейчас закон гласит, что решение в этом случае принимает супруг или близкий родственник. Действовавшая до сих пор норма закона исключала фактического партнера или сожителя из числа близких людей пациента, имеющих право на такое решение или даже возможность получить информацию о состоянии здоровья госпитализированного в больнице.

Изменения к Закону "О государственных пенсиях" предусматривают, что в случае смерти одного партнера второй партнер сможет наследовать пенсию. Речь идет о рассчитанной ушедшему из жизни партнеру сумме пенсии, которую человек так и не успел получить.

Поправки к Закону "О государственном социальном страховании" предусматривают, что в различных жизненных ситуациях, например, в случае смерти одного из партнеров, которому были присвоены услуги социального страхования, государственное социальное пособие или пенсия по выслуге лет, такую поддержку сможет получать второй партнер. Если один из партнеров является сотрудником дипломатической или консульской службы в иностранном государстве или военным, который несет службу за границей (за исключением участия в военных операциях, учениях, а также командировок), то второй партнер, находящийся в соответствующей стране вместе с первым, должен быть социально застрахован — как сопровождающее лицо.

Изменения Закона "О подоходном налоге с жителей" предусматривают, что на человека, состоящего в партнерстве, распространяются нормы о займе, выданные для погашения затрат на учебу и лечение. Законопроект предусматривает, что виды необлагаемых налогами частей дохода относятся и к партнерам. Речь идет о дополнительном пенсионном капитале, который создает партнер, выплатам в частные пенсионные фонды, подаркам физического лица, если с ним есть партнерские отношения. Также в законопроект включены нормы, предусматривающие и иные льготы в налоговой сфере, касающиеся различных сделок с отчуждением имущества — в том числе, дарения, если сделки происходят между партнерами. Законопроект устанавливает, что льготы для налогоплательщиков относятся и к содержанию того лица, с которым есть партнерские отношения — то есть, речь идет об иждивении.

Также в пакет включены два законопроекта, которые относятся не только к правам партнеров, сколько к ситуациям, когда на партнеров распространяются запреты принимать решения в отношении друг друга, которые создают фактические риски коррупции. Во-первых, изменения Закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц" приравняют партнера к родственнику, и соответственно к партнеру будут относиться все те же ограничения, призванные снизить риски возникновения конфликта интересов, а фактически и коррупции — как и в случае с родственниками. Во-вторых, поправки "О неплатежеспособности" оговаривают, что администратор неплатежеспособности не имеет права заниматься процессами, в которых есть личная или имущественная заинтересованность партнера. В том числе, если партнер является кредитором или должником.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram