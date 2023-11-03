Несмотря на то, что обсуждаемый сейчас в Сейме пакет прав однополых пар — "это очень, очень мало", было бы "безответственно" настаивать на более широком регулировании. Такое мнение в эфире передачи Kāpēc высказала министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство").

Она отметила, что ничто больше, чем нынешнее предложение, не получит даже "минимального большинства" в парламенте, поэтому попытка это протолкнуть "по сути "закопает" весь пакет".

Как сообщалось ранее, Сейм в первом чтении поддержал на этой неделе пакет законопроектов — изменения в восьми законах, которые предоставляют новые права и обязанности парам, проживающим в незарегистрированном совместном жительстве, в том числе однополым парам. А именно, на такие пары будет распространяться регулирование конфликта интересов, определенные налоговые льготы и права, например, на посещение своего партнера в больнице. Партнерство должно быть заключено у нотариуса. В то же время данные поправки не регулируют права таких пар, касающиеся детей, например, адопцию.