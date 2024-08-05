После обмена заключенными между западными странами и Россией латвийская внешнеполитическая служба должна рассмотреть вопрос о закрытии российского посольства в Риге, чтобы ограничить деятельность шпионов, заявил агентству LЕТА научный сотрудник Латвийского института внешней политики, преподаватель Балтийского оборонного колледжа Сандис Шрадерс.

Говоря о недавнем обмене заключенными между Западом и Россией, исследователь заявил, что подобные случаи не редкость во внешней политике США, которая ориентирована на освобождение своих граждан из тюрем в других странах. Подобные обмены происходили, например, с Ираном.

"Трудно назвать отношения дипломатическими, когда они основаны на уже принятых западных стандартах освобождения заключенных из иранских тюрем, где переговорная риторика и материальная компенсация являются обычной практикой. В отношениях с Россией такая практика показывает Западу границы дипломатических отношений, потому что дипломатические отношения не существуют и невозможны", - сказал Шрадерс.

По его мнению, это сигнал о том, что тем странам, которые Россия считает недружественными, в заботе о безопасности своих дипломатов и граждан пора закрывать свои посольства, поскольку дипломатия "давно исчерпала себя, и нормальные отношения с Россией станут возможны через несколько поколений", то есть после того, как российская армия проиграет войну против Украины и все оккупированные территории, включая грузинские, будут освобождены, сказал специалист.

По его мнению, Латвии следует серьезно рассмотреть вопрос о закрытии российского посольства в Риге, чтобы ограничить деятельность шпионов в Латвии и Балтии. По его мнению, Латвия от этого только выиграет, так как дипломатические отношения можно будет восстановить, когда Россия станет "нормальной" страной, уважающей международное право.

По его мнению, обмен пленными между Западом и Россией был основан исключительно на российских интересах, в результате чего Кремль получил россиян, захваченных на Западе, а трое из пленных были сотрудниками спецслужб. Шрадер также отметил, что Россия никогда не была заинтересована в собственных гражданах, поскольку человек в этой стране, будь то гражданин или представитель другой страны, не имеет никакой ценности. По его мнению, об этом свидетельствует отношение России к собственным гражданам, которых отправляют на войну неподготовленными и необученными, как сейчас против Украины, так и в прошлом против армии Гитлера.

По мнению Шрадера, обмен стал поощрением для российских шпионов, которые находятся на Западе и выполняют свою работу в интересах России. Даже те шпионы, которых только готовят для выполнения военных задач, могут быть уверены, что Кремль позаботится о них.

"Российские граждане, в большинстве своем лояльные режиму, все еще могут попасть в ЕС через Венгрию или другие страны, которые, к сожалению, не полностью закрыли доступ российским гражданам в Европу после более чем двухлетней войны России против Украины", - говорит эксперт.

Отвечая на вопрос, если Запад и Россия смогли договориться об обмене заключенными, возможны ли также переговоры о прекращении войны в Украине, Шрадерс подчеркнул, что перемирие в отношениях между Западом, Украиной и Россией, безусловно, может быть в интересах России, но только для того, чтобы обеспечить дополнительные ресурсы для более активных военных действий против Украины и, возможно, других западных стран.

Он считает, что Запад не должен рассматривать паузу в войне как возможность, а должен прислушаться к давним сигналам. Шрадер обратил внимание на то, что Россия, коммунистический Китай, Иран и Северная Корея становятся все более близкими партнерами и союзниками. Эксперт отметил, что США, Европе и их союзникам, таким как Япония, Южная Корея, Австралия, Индонезия и другие страны и территории, для которых развитие такого альянса является экзистенциальной угрозой, необходимо срочно задуматься о значительных инвестициях в укрепление своей безопасности.

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