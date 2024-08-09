Всего в поездку в Португалию, организованную туроператором "Fisom", отправился 171 человек, сообщает Министерство иностранных дел (МИД). По последней информации, из 109 человек, находящихся в Испании, 24 уже покинули кемпинг или скоро отправятся обратно в Латвию, узнал портал Delfi в МИД. Из 62 человек, застрявших именно в Португалии, двое уже вернулись в Латвию.

Сейчас Консульский департамент МИД определяет количество лиц, которым необходима репатриация, чтобы Центр защиты прав потребителей (PTAC) мог принять решение о наиболее подходящем виде транспорта.

В свою очередь, заместитель руководителя Центра защиты детей Валентина Горбунова в пятницу утром сообщила порталу Delfi, что ответственные учреждения - – Государственная полиция, МИД, PTAC - уже занимаются решением этой ситуации. Но важно понять, почему такая ситуация возникла.

Один из пока неразрешенных вопросов – официально путешествие является лагерем или это все же туристическая поездка, которой был присвоен статус лагеря.

В Латвии порядок организации детских лагерей, согласно Закону "О защите прав детей" , то есть для лиц, не достигших 18 лет, регулируется правилами Кабинета министров №981 от 1 сентября 2009 года "Порядок организации и функционирования детских лагерей". В этом регламенте четко определены требования к условиям, которые должны быть выполнены для организации и проведения детских лагерей, например, программа обучения руководителей лагерей и так далее.

"Еще раз хотела бы обратить внимание родителей на необходимость оценивать, в каких мероприятиях участвуют их дети, а также внимательно читать договоры, которые подписываются, чтобы не подвергать ребенка ненужным рискам или угрозам его интересам," - добавила Горбунова.

Ранее сообщалось, что PTAC принял решение начать бесплатную репатриацию застрявших в Испании путешественников, в то время как помощь детям также оказывает страховая компания "Balta".

Как сообщила представитель PTAC Санита Германе, в связи с неспособностью SIA "Fisom" выполнить свои обязательства и выявленными проблемами с ликвидностью компании, в результате чего более 100 в основном несовершеннолетних путешественников застряли в Испании. PTAC в соответствии с правилами Кабинета министров о порядке подготовки и предоставления комплексных и связанных туристических услуг, а также о правах и обязанностях поставщиков и путешественников, принял решение начать возвращение путешественников в Латвию и их размещение до репатриации.

Германе еще в четверг, 8 августа, вечером отметила, что рассматриваются три варианта возвращения застрявших в Испании путешественников в Латвию, включая использование автобуса партнерской компании в Испании, занимающейся репатриацией. Также оцениваются возможности репатриации на самолете или с использованием услуг SIA "Lux Express Latvia", что займет около трех дней.

PTAC приостановил лицензию туроператора, что означает, что компания не сможет организовывать дальнейшие поездки. О процессе возврата внесенных средств за такие поездки PTAC сообщит в ближайшее время. Пока приоритетом является возвращение детей, находящихся в Испании, в Латвию. PTAC продолжает контактировать с родителями детей и МИД, а подробная информация о ходе репатриации и актуальных событиях будет размещена на сайте PTAC.

Как в четверг вечером сообщил представитель страховой компании "Balta" Томс Садовскис, несовершеннолетние дети из Латвии, которые отправились в лагерь для обучения серфингу, находятся в кемпинге в испанском поселке Буэндия.

Он отметил, что родители детей не могут связаться с организаторами поездки и получить информацию, как разрешить проблему. Осознавая серьезность ситуации, компания вмешалась и оплатила расходы на проживание и питание, а также ищет другие способы помочь.

"Хотя страхование путешествий не предусматривает покрытие таких расходов, мы считаем, что наша обязанность — оказать помощь в таких ситуациях," подчеркнул Садовскис.

Как уже сообщал портал Delfi, экскурсия, организованная компанией "Fisom" и названная "лагерем" для серфинга в Португалии, только частично достигла своей цели — два из трёх автобусов с молодежью в возрасте примерно от 13 до 20 лет остались в одном из кемпингов в Испании, а организаторы не выходят на связь.

Ранее МИД заявлял, что родителям придётся самим покрывать возникшие расходы, но теперь ситуация изменилась. МИД сообщил порталу Delfi, что министерство получило подтверждение от Центра защиты прав потребителей (PTAC) о том, что детей смогут доставить в Латвию за государственные средства. МИД также призывает родителей детей подавать заявления в Государственную полицию для возбуждения дела о присвоении денежных средств, что позволит полиции объявить международный розыск лица или лиц.

Согласно информации "Firmas.lv", председателем правления SIA "Fisom" является Матисс Далбергс. Уставной капитал компании составляет 7500 евро. В 2021 году оборот SIA "Fisom" составил 117 615 евро, а прибыль достигла 41 749 евро. В 2022 году оборот компании достиг 356 396 евро, однако компания работала с убытком в размере 33 452 евро. Информация за 2023 год пока недоступна.

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