"Серфинг в Португалии!" - зазывал сайт турагентства fisom.lv, предлагая 12-дневный молодежный лагерь с посещением по пути нескольких стран. Однако до места назначения добралась лишь часть латвийских подростков, отправившихся в это приключение. Один из трех автобусов сломался по дороге, и детям пришлось ночевать на обочине. Телефоны организаторов отключены, а информацию о происходящем родители получают только от детей.

После ряда осложнений – болезней участников лагеря, сломанного автобуса – поездка была прервана. Но больше всего родителей беспокоит отсутствие связи – сейчас те участники лагеря, которые не доехали до места назначения, живут в кемпинге в испанской деревне Буэндиа.

Порталу Delfi рассказали о случившемся родители нескольких юных путешественников. Папы и мамы уверены, что дети в кемпинге в безопасности, и больше всего их волнует отсутствие связи с организаторами лагеря, а также тот способ, которым турагентство решает проблемы.

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