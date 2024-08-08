Учитывая, что SIA "Fisom" не может выполнять свои обязательства и выявлены проблемы с ликвидностью, Центр защиты прав потребителей (PTAC) в соответствии с нормативным регулированием принял решение начать репатриацию застрявших в испанском кемпинге молодых людей из Латвии, выяснил портал Delfi в PTAC.