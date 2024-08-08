Учитывая, что SIA "Fisom" не может выполнять свои обязательства и выявлены проблемы с ликвидностью, Центр защиты прав потребителей (PTAC) в соответствии с нормативным регулированием принял решение начать репатриацию застрявших в испанском кемпинге молодых людей из Латвии, выяснил портал Delfi в PTAC.
По информации Delfi, в стоимость репатриации включено также размещение детей перед рейсом. Также Delfi известно, что репатриация будет осуществлена на автобусе.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Loading...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь