Работы по откачке воды из пруда в парке Узварас приостановлены до тех пор, пока уровень воды в реке Марупите не снизится, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

Как пояснили в самоуправлении, для откачки воды из пруда был подключен еще один мощный насос, и в четверг, 8 августа, уровень воды упал на один метр. Когда вода достигла этого уровня, в пруд стала поступать вода из дренажной канавы, которая предназначена для отвода воды из пруда в реку Марупите в случае затопления. Поэтому работы по откачке воды временно приостановлены.

Сейчас планируется расчистить берега и скосить тростник, когда земля высохнет и можно будет задействовать технику.

На этой неделе Рижская дума начала очистку загрязненного во время наводнения из-за бури пруда в необновленной части парка Узварас.

В ходе работ планируется откачка воды из всего водоема, чтобы дать запасам воды восстановиться за счет грунтовых и дождевых вод.

Как сообщалось ранее, из-за бури и экстремальных ливней 29 июля многие водоемы были загрязнены, так как канализационные колодцы, подвалы и сухие туалеты были затоплены.

В минувшие выходные выяснилось, что в пруду в парке Узварас из-за загрязнения погибла рыба.

Загрязнение, скорее всего, было вызвано затоплением близлежащего канализационного колодца, и первые анализы показали, что из-за загрязнения в воде было критически мало кислорода.

Государственная служба окружающей среды рекомендовала провести работы по санации окружающей среды - для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения и возможных рисков для здоровья жителей и окружающей среды. Учитывая отсутствие естественного притока и оттока воды, а также отсутствие водообмена, было принято решение откачать всю воду из пруда и дать ему возможность восстановиться естественным путем. После откачки воды будет решено, нужно ли также очистить дно пруда.

Объем пруда составляет около 27 000 кубических метров, поэтому его осушение займет несколько дней.

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