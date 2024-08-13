Государственная полиция вместе с оператором самокатов Bolt в четверг, 15 августа, организует проверки в центре Риги, чтобы убедиться, что пользователи электросамокатов соблюдают все необходимые правила дорожного движения, сообщает агентство LETA.

Самокаты могут арендовать только совершеннолетние лица, и предоставление неверных данных является осознанным нарушением правил. Пользователи, использующие чужие данные для доступа к платформе, будут заблокированы, сообщили в Bolt.

Знания и ответственность пользователей на дороге являются важным фактором, поэтому пользователи должны обязательно ознакомиться как с правилами использования самокатов, так и с общими правилами дорожного движения, подчеркнул представитель компании.

И. о. начальника Управления реагирования Государственной полиции Сабине Ирбениеце-Чесле добавила, что Государственная полиция ежедневно замечает, что участники дорожного движения часто не воспринимают электросамокат как серьезное транспортное средство и не осознают возможных последствий, поэтому полиция регулярно проводит проверки водителей электросамокатов.

Самокаты Bolt в сезоне 2024 года доступны в 19 городах Латвии — в Риге, Елгаве, Юрмале, Валмиере, Даугавпилсе, Огре, Лиепае, Вентспилсе, Резекне, Сигулде, Икшкиле, Тукумсе, Екабпилсе, Цесисе, а также с весны этого года к этому списку добавились такие города, как Саулкрасты, Саласпилс, Кекава, Лиелварде и Адажи.

Ранее сообщалось, что Bolt была основана в 2013 году Маркусом Виллингом, которому на данный момент принадлежит 16,87% капитала компании. Услуги микромобильности Bolt доступны в 260 городах 25 стран Европы.

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