В понедельник, 29 апреля, представители Рижской муниципальной полиции встретились с поставщиками прокатных электросамокатов и велосипедов - перед введение в мае новых ограничений.

Как сообщили агентству LETA в полиции, во встрече участвовали компании "Bolt Services LV", "Tuul Mobility" и "Ride", обсуждалась готовность бизнеса соблюдать новые обязательные правила Рижской думы, вводящие ограничения скорости электросамокатов и велосипедов, а также разрешающие оставлять эти транспортные средства только в специальных зонах.

Полиция отмечает, что целью этих изменений является защита интересов и безопасности всех участников дорожного движения. Поэтому работа полиции по контролю за соблюдением этих изменений будет ориентирована на сотрудничество с бизнесменами, а не на их формальное наказание.

По запросу Рижской муниципальной полиции, поставщики услуг предоставили контактную информацию для оперативной связи в тех случаях, если прокатные электросамокаты или велосипеды оставлены за пределами специально созданных мест стоянки. В этих случаях у поставщика услуг будет три часа, чтобы переместить транспортное место в разрешенное место стоянки. При этом полиция напомнила, что если нарушение не будет устранено в течение трех часов с момента его обнаружения, коммерсант может понести административную ответственность.

В ходе встречи поставщики услуг сообщили, что приняты необходимые меры для обеспечения соблюдения запрета на парковку транспортных средств общего пользования на определенных территориях. Продолжается и работа, связанная с необходимостью соблюдать скоростной режим на отдельных участках в городе.

Чтобы убедиться, что коммерческий транспорт оснащен необходимыми системами (регулирующими скорость и парковку), сотрудники Рижской муниципальной полиции помимо патрулирования улиц Риги будут проводить и контрольные закупки. В случае выявления нарушений конкретное транспортное средство будет конфисковано.

Уже объявлено, что 1 мая в историческом центре Риги установлена зона, в которой скорость электросамокатов и велосипедов не должна будет превышать 20 км в час. Также будет запрещено парковать такие транспортные средства в установленных зонах, а можно - в специально отведенных для этого местах. в специально отведенных для этого местах.

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