После окончания централизованных экзаменов в основных и средних школах Государственный центр содержания образования (ГЦСО, VISC) получил 1995 заявлений от учащихся с просьбой пересмотреть их результаты, сообщили агентству LЕТА в центре.

Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, когда после экзаменов было получено 1011 заявлений.

Большинство заявлений (1558) подано учащимися средних школ, что составляет 3% всех экзаменационных работ в средней школе. От учащихся основных школ поступили запросы на пересмотр 437 экзаменационных работ, что составляет 1% общего объема.

Наибольшее количество учащихся просят пересмотреть оценки за экзамен по математике - 1085 заявлений от учащихся основных школ и учащихся средних школ, сдававших экзамен на оптимальном уровне. Также было получено несколько заявлений на пересмотр результатов экзаменов по английскому языку.

VISC продолжает рассматривать полученные заявления и обещает предоставить результаты пересмотра в начале сентября.

Как сообщалось, в этом году выпускники и основных, и средних школ показали самые низкие результаты на экзамене по математике.

По данным VISC, учащиеся 9-х классов набрали на экзамене по математике в среднем 43,2%, а 654 учащихся - менее 10% и не сдали экзамен.

На централизованном экзамене по математике на оптимальном уровне в средних школах минимальный порог в 15% не преодолели 2700 учащихся. Средний балл учащихся средних школ на этом экзамене составил 34%.

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