Почему латвийские выпускники хорошо сдают английский язык и плохо - математику? Правильно ли, что государство держит достаточно низким порог, который выпускникам нужно преодолеть, чтобы экзамен считался сданным? Что делать с теми выпускниками, у которых успеваемость критически низкая? И вообще, централизованные экзамены - это объективный критерий знаний и успеваемости? На эти вопросы в большом интервью агентству LETA ответила руководитель Отдела инноваций в обучении Латвийского университета, бывший министр образования и науки Марите Сейле.

Почему латвийские выпускники слабо сдают математику и хорошо английский?

"Для достижения хороших результатов в любом учебном предмете, особенно в математике и других точных науках, необходима продолжительная, точная и сосредоточенная работа. Важно своевременно выявлять проблемы", - считает Сейле.

По мнению экс-министра, если ученик не освоил какую-то тему в математике, это оказывает немедленное влияние на его дальнейшую успеваемость в этом предмете, так как следующие темы базируются на ранее усвоенных знаниях и навыках. Если в школе нет системы, как своевременно "выловить" детей с недостаточными знаниями, особенно в точных предметах, то потом вернуть их к успешной учебе становится очень и очень сложно.

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