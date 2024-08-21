До сих пор Театр имени Чехова не получал жалоб на присутствие русского языка в визуальной и вербальной коммуникации, говорится в открытом письме художественной коллегии театра в ответ на дискуссии по поводу использования русского языка.

Художественная коллегия отмечает, что с первых дней войны в Украине театр имени Чехова выступает против агрессии и насилия, осуждая вторжение России в Украину. В открытом письме подчеркивается, что позиция театра отражается в самых разных аспектах, включая визуальные и аудиоматериалы, практическую помощь и репертуарную политику.

Представители театра отмечают, что наряду с основной деятельностью театр Чехова говорит о "болезненных темах в обществе", приглашая жителей Латвии к диалогу, чтобы "способствовать все более сплоченному обществу" в стране. По мнению художественной коллегии, только через диалог люди могут услышать и понять друг друга.

"Неоспоримым фактом является то, что вербальный язык - это основной инструмент и ключевой фактор человеческого общения во всем мире. Так и русский язык - не агрессор, а инструмент общения, и все зависит от того, как им пользоваться: какие мысли выражать, какие ценности представлять и защищать", - говорят представители театра.

Художественная коллегия отмечает, что в истории многих стран есть периоды, когда действия правительств можно назвать аморальными, но мир не отказался от немецкой, английской, французской, испанской, китайской, японской и других культур и языков, которые "сосуществовали с преступными и бесчеловечными действиями".

"Сейчас, когда Россия развязала войну в Украине, очень важно громко предоставлять контент на русском языке, не совпадающий с российской пропагандой, потому что это самый эффективный способ обратиться к заблудшим умам и противостоять ложным нарративам, чем активно и однозначно занимается Рижский русский театр имени Михаила Чехова", - подчеркивает художественная коллегия театра.

По мнению театра, попытки искоренить, очернить, демонизировать или игнорировать любой язык являются "самой неэффективной стратегией", если страна хочет заботиться о сплоченности, образованности, интеллигентности и разумности своего общества, а не намеренно "ненавидеть и раскалывать".

Художественная коллегия театра также подчеркивает, что это относится и к использованию русского языка в коммуникации в городской среде Риги. Театр строго соблюдает Закон о государственном языке и признает латышский язык единственным государственным языком Латвии, которым "должен уметь пользоваться каждый гражданин Латвии и человек, который чувствует свою принадлежность к этой земле".

В открытом письме объясняется, что театр имени Чехова ставит одной из своих главных задач объединение латвийского общества и содействие диалогу, который должен быть основан на взаимной заинтересованности, уважении и понимании. Художественный совет театра отмечает, что, учитывая эмоциональную эскалацию в обществе, эта задача является проблематичной и трудной.

"Театр имени Чехова честно, последовательно и терпеливо следует разработанной долгосрочной стратегии и своим внутренним убеждениям. Объективные данные показывают, что театр не одинок в своей позиции, а востребован и поддерживается жителями Латвии - средняя посещаемость за последние несколько лет выросла и достигла 91 % заполняемости зала", - говорят представители театра.

В открытом письме подчеркивается, что в зрительном зале театра можно услышать латышский, русский, украинский, английский и другие языки. Художественная коллегия делает вывод, что людям небезразлично содержание, они считают форму приемлемой, а способ общения театра с обществом понятным.

"Театр имени Чехова призывает людей отдавать предпочтение содержанию, отстаивать общечеловеческие ценности и избегать провокационно-популистских тенденций, заботясь о формировании здорового, сплоченного и сильного в своем единстве гражданского общества", - говорится в письме.

Как сообщалось ранее, вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс призвал внести изменения в нормативные акты, чтобы запретить использование русского языка в городской среде.

В ответ на жалобы жителей об использовании русского языка в городе, Ратниекс обратился в Министерство юстиции с просьбой оценить нынешнюю ситуацию с использованием русского языка и побудить внести поправки в Закон о государственном языке или другие нормативные акты, создав правовую основу для запрета экспонирования текстов на русском языке в городе.

Он напомнил, что Дума приняла решение о переименовании ряда улиц, чтобы в Риге не было названий улиц, связанных с Россией. Также по призыву самоуправления были демонтированы вывески торгового центра "Минск", учитывая тот факт, что Беларусь уже несколько лет поддерживает Россию в войне против Украины.

"Я также призвал совет по памятникам рассмотреть вопрос о демонтаже восьми символов коммунизма и российского империализма в Риге. В настоящее время от горожан получены жалобы на то, что Рижский русский театр имени Михаила Чехова использует русский язык на своих рекламных плакатах, которые можно увидеть в городской среде", - сказал вице-мэр.

Как заявил Ратниекс, это недопустимо, но размещение подобной рекламы разрешено. Поэтому он призывает Минюст внести изменения в законодательство, чтобы сократить использование русского языка на вывесках, плакатах и других публичных материалах.

Также вице-мэр обратился в Министерство культуры с просьбой дать оценку действиям театра, который в то время, когда Россия ведет войну против Украины, обращается к самоуправлению с просьбой одобрить размещение текста на русском языке на фасаде здания.

Как указал Ратниекс, такие случаи вызывают жалобы и возражения со стороны общественности по поводу того, что в городской среде размещаются тексты на языке страны-агрессора. Поэтому Ратниекс надеется, что Минюст и правительство быстро отреагируют на его просьбу и внесут изменения в закон, чтобы положить конец использованию языка страны-агрессора в столице.

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