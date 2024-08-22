Депутат Сейма и лидер оппозиционной "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс считает, что в целях экономии следует заморозить зарплаты политиков и чиновников.

Как заявил он в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", следует также сократить число работников различных подведомственных учреждений.

"Если он такой хороший чиновник, то пусть идет работать в частный сектор", - сказал Шлесерс, добавив, что решения о сокращении числа "белых воротничков" должна принимать премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Ранее в интервью программе Латвийского телевидения "Kas notiek Latvijā?" премьер-министр заявила, что рост зарплат в государственном управлении нужно затормозить, начав с политиков.

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