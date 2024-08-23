23 августа, в честь 35-й годовщины Балтийского пути, президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом и жителями приграничных районов на пограничном пунктее между Латвией и Эстонией Унгурини-Лилли. Во второй половине дня глава Латвийского государства вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 35-й годовщине Балтийского пути, в Пасвалисе, Литва.

"Для меня большая радость и честь сегодня вместе с вами вспоминать нашу общую борьбу за нашу свободу. 35 лет назад здесь проходил Балтийский путь. Цепь из людей длиной в 600 километров соединила Таллинн, Ригу и Вильнюс. Эта общая демонстрация наших трех народов, автором идеи которой был Народный фронт Эстонии, акция, уникальная в мировой истории и по-прежнему непревзойденная акция", - президент Латвии Эдгарс Ринкевич, выступая перед присутствующими на пограничном пункте Латвии и Эстонии Унгурини-Лилли: "Взявшись за руки, почти два миллиона эстонцев, латышей и литовцев выступили против советского оккупационного режима. Мы напомнили миру о потерянной свободе стран Балтии и преступлениях, совершенным тоталитарным режимом. В тесном единстве наши народы выразили готовность бороться за демократию и восстановление независимости своих стран".

"Однако сегодня важно напомнить миру как о тех устремлениях, так и о принципах свободы, прав человека и демократии. Это особенно существенно, поскольку сейчас Украина борется за свое право существовать. За тех же самые ценности, на которым мы стояли 35 лет назад, возвращая независимость, и на которых стоим сегодня. Наши народы вместе поддерживают Украину в ее борьбе против агрессора - России. Мы заверяем, что мы продолжим поддерживать наших украинских друзей и братьев до их победы", - заявил президент Латвии.

Fоtо: ILMARS ZNOTINS

По словам Ринкевича, "сплоченность трех народов Балтии и глубокая вера в свободу стали важной движущей не только для восстановления суверенитета Эстонии, Латвии и Литвы, но и для разрушения коммунизма в Европе".

"Для многих из нас Балтийский путь — это глубокое и личное переживание. Для других это история, запечатленная в кинохронике или в фотографиях. Важно, чтобы воспоминания и чувства о совместном пути к свободе балтийских народов сохранялись и передавались будущим поколениям", - пожелал президент Латвии.

По его мнению, 23 августа — это день, чтобы напомнить себе и миру о силе сплоченности и целеустремленности в борьбе за независимость и свободу.

"Сила Балтийских стран — в единстве и взаимной поддержке! Сохраним это навсегда!" — сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевич, выступая перед присутствующими на пограничном пункте Латвии и Эстонии Унгурини-Лилли.

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