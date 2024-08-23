23 августа 2024 года "Балтийскому пути" исполнилось ровно 35 лет. В этот день в 1989 году около двух миллионов жителей Латвии, Литвы и Эстонии, взявшись за руки, образовали единую цепочку, выразив, таким образом, желание обрести независимость и свободу.