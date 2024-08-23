23 августа 2024 года "Балтийскому пути" исполнилось ровно 35 лет. В этот день в 1989 году около двух миллионов жителей Латвии, Литвы и Эстонии, взявшись за руки, образовали единую цепочку, выразив, таким образом, желание обрести независимость и свободу.
В Риге 35-летие Балтийского пути отмечается концертами у памятника Свободы и в Рижской Думе, открытием международной выставки "Акция "Балтийский путь" – едины в свободе" (с фотографиями из Национальных архивов трех стран) и другими культурными мероприятиями.
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