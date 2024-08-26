Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня (PSKUS) в результате публичного тендера выбрала подрядчика и заключила контракт на неотложные строительные работы нового корпуса, включая устранение дефектов. До февраля 2025 года их выполнит объединение компаний "P и S būvniecība" на сумму контракта более 7 миллионов евро. Для оставшихся работ будет проведён новый конкурс на выбор подрядчика, сообщил порталу Delfi представитель медучреждения.

Из-за задержек сроков строительства 2-й очереди корпуса А и выявленных дефектов больница клинического университета Паула Страдиня решила расторгнуть контракт с подрядчиком Velvi. Поэтому разработан план, чтобы строительство будущего здания A2 больницы не останавливалось.

В этом году и до февраля 2025 года планируется выполнить неотложные строительные работы в здании, а также найти нового подрядчика в открытом конкурсе, который ориентируется на качественное завершение строительства здания к концу 2026 года.

Предполагаемая стоимость контракта составляет 7,169 миллионов евро. Выбранный подрядчик "P и S būvniecība" состоит из двух компаний – Spyke и Pro Dev.

Работы также предполагают устранение дефектов, возникших из-за прежнего застройщика Velve, на которые указали несколько проведённых экспертиз, а также Государственное бюро строительного контроля.

Среди выполняемых работ, которые выполнит "P и S būvniecība": строительство внешних ограждающих конструкций, включая крышу, парапеты, окна и балки, завершение фасадных работ; строительство внутренних систем водоотведения; установка временных систем отопления и вентиляции для обеспечения микроклимата здания; работы над освещением, удалением дыма, системами безопасности и временной охраны; демонтаж элементов подвала, строительство необходимых инженерных сетей; организация эвакуационных выходов и т.д.

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