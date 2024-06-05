Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня (PSKUS) подала в суд первый иск против бывшего строителя корпуса А больницы SIA Velve о взыскании неустойки в размере более миллиона евро, сообщили агентству LETA в больнице.

Как рассказал представитель PSKUS, присяжный адвокат PwC Legal Бенно Бутулис, PSKUS пока включила требование о взыскании неустойки в качестве основного требования в первый иск, так как эта сумма уже точно известна. Однако он уточнил, что требования к Velve не ограничатся неустойкой, и общая их сумма значительно увеличится.

Больница Страдиня твердо намерена взыскать с застройщика максимально возможную сумму расходов и убытков, поэтому будет уточнять и дополнять исковое заявление или подаст другие иски, сказал адвокат.

Определить точную общую сумму всех претензий можно будет только после завершения подсчета убытков, и больница прогнозирует, что сумма нанесенного ей ущерба со стороны Velve, скорее всего, достигнет нескольких десятков миллионов евро. В соответствии с предусмотренной договором обязанностью по возмещению расходов и убытков Velve обязано возместить разницу между затратами на выполнение еще не завершенных работ и затратами, необходимыми для завершения строительства объекта после заключения нового договора о строительстве с удорожанием. Также строитель обязан за свой счет покрыть срочные расходы по консервации объекта, общая сумма которых, по прогнозам, может достичь нескольких миллионов евро.

Строитель, заключая договор с больницей, обязался также покрыть все расходы и убытки, которые могут возникнуть из-за срыва сроков, в том числе софинансирование программы Европейского фонда регионального развития (ЕФРР). Общая сумма средств, подлежащих взысканию по этому разделу, может увеличиться в несколько раз. Также Velve будет обязано возместить другие убытки и расходы, в том числе затраты на проведение новых закупок, затраты на проведенные экспертизы, расходы на юридическую помощь и другие расходы, которые возникнут или возникли из-за неспособности строителя выполнять свои обязательства по договору.

По словам Бутулиса, для того, чтобы иметь возможность взыскать с бывшего строителя все расходы и убытки, необходимо точно рассчитать подлежащую взысканию сумму, что является очень трудоемкой задачей. На данный момент невозможно точно сказать, какова будет общая сумма исков больницы к Velve.

У Velve имеются значительные проблемы с платежеспособностью, что подтверждает недавно начатый процесс правовой защиты предприятия, сказал Бутулис.

Договор больницы с Velve о строительстве нового корпуса больницы был расторгнут 13 февраля, а 21 февраля больница переняла у строителей недостроенный новый корпус.

Строительные работы должны были завершиться весной 2023 года, но по предложению Velve сроки продлевались трижды, а сумма договора увеличилась на 16 млн евро.

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