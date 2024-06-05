Foto: LETA

Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня (PSKUS) подала в суд первый иск против бывшего строителя корпуса А больницы SIA Velve о взыскании неустойки в размере более миллиона евро, сообщили агентству LETA в больнице.

Как рассказал представитель PSKUS, присяжный адвокат PwC Legal Бенно Бутулис, PSKUS пока включила требование о взыскании неустойки в качестве основного требования в первый иск, так как эта сумма уже точно известна. Однако он уточнил, что требования к Velve не ограничатся неустойкой, и общая их сумма значительно увеличится.

Больница Страдиня твердо намерена взыскать с застройщика максимально возможную сумму расходов и убытков, поэтому будет уточнять и дополнять исковое заявление или подаст другие иски, сказал адвокат.

Определить точную общую сумму всех претензий можно будет только после завершения подсчета убытков, и больница прогнозирует, что сумма нанесенного ей ущерба со стороны Velve, скорее всего, достигнет нескольких десятков миллионов евро. В соответствии с предусмотренной договором обязанностью по возмещению расходов и убытков Velve обязано возместить разницу между затратами на выполнение еще не завершенных работ и затратами, необходимыми для завершения строительства объекта после заключения нового договора о строительстве с удорожанием. Также строитель обязан за свой счет покрыть срочные расходы по консервации объекта, общая сумма которых, по прогнозам, может достичь нескольких миллионов евро.

Строитель, заключая договор с больницей, обязался также покрыть все расходы и убытки, которые могут возникнуть из-за срыва сроков, в том числе софинансирование программы Европейского фонда регионального развития (ЕФРР). Общая сумма средств, подлежащих взысканию по этому разделу, может увеличиться в несколько раз. Также Velve будет обязано возместить другие убытки и расходы, в том числе затраты на проведение новых закупок, затраты на проведенные экспертизы, расходы на юридическую помощь и другие расходы, которые возникнут или возникли из-за неспособности строителя выполнять свои обязательства по договору.

По словам Бутулиса, для того, чтобы иметь возможность взыскать с бывшего строителя все расходы и убытки, необходимо точно рассчитать подлежащую взысканию сумму, что является очень трудоемкой задачей. На данный момент невозможно точно сказать, какова будет общая сумма исков больницы к Velve.

У Velve имеются значительные проблемы с платежеспособностью, что подтверждает недавно начатый процесс правовой защиты предприятия, сказал Бутулис.

Договор больницы с Velve о строительстве нового корпуса больницы был расторгнут 13 февраля, а 21 февраля больница переняла у строителей недостроенный новый корпус.

Строительные работы должны были завершиться весной 2023 года, но по предложению Velve сроки продлевались трижды, а сумма договора увеличилась на 16 млн евро.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit