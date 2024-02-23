С должности ушел единственный член правления строительной компании Velve Янис Лапиньш. Об этом он сообщил в своем заявлении для СМИ.

"18 января 2024 года я присоединился к команде SIA Velve с целью успешной реализации начатых проектов, улучшения репутации компании, возвращения лидирующих позиций в отрасли и содействия развитию. К сожалению, события последнего месяца не позволили мне приступить к реализации этих целей, поэтому уже 12 февраля я сообщил акционерам о решении оставить должность члена правления Velve с 23 февраля", — заявил Лапиньш.

Ранее он был членом правления таких компаний, как Latvijas valsts meži, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, Aqua Riga, Ldz infrastruktura.

По данным Lursoft, оборот Velve в 2022 году составил 69,152 млн евро, убытки — 3,2 млн евро.

13 февраля из-за неспособности строительной компании выполнить свои обязательства Клиническая университетская больница им. Страдиня расторгла договор с Velve о строительстве корпуса А2.

Договор между больницей и Velvе был заключен в августе 2020 года. Корпус первоначально планировалось построить к весне 2023 года, но по просьбе строителей сроки выполнения работ продлевались три раза, и на данный момент построено неполных 60% запланированного объема.

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