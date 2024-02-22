Переняв у строительной компании Velve строящийся корпус Клинической университетской больницы имени Страдиня, представители больницы обнаружили частичную пропажу строительной документации, сообщила агентству LETA представитель больницы Гундега Варпа.

По ее словам, исчезла ранее подписанная исполнительная документация, в том числе экземпляр больницы, журналы строительных работ, журналы авторского надзора и часть папок с проектом, которые согласно нормативной базе должны находиться на строительной площадке.

Представители Velve отказались комментировать исчезновение документации и указать ее местонахождение.

Данный факт зафиксировали присутствующие судебные исполнители, как и заявление представителя Velve о том, что документация передана не будет. Больница проинформировала о происходящем Государственное бюро контроля за строительством (BVKB) и Рижское городское строительное управление.

При осмотре строительной площадки будут зафиксированы выполненные работы и их состояние, одновременно будет подсчитан ущерб, который строители нанесли больнице, чтобы затем подать судебный иск против Velve.

Больница намерена незамедлительно выявить срочные работы и исправить дефекты.

Договор с Velve о строительстве корпуса А2 больницы Страдиня был расторгнут 13 февраля из-за невыполнения строителем своих обязательств, а 21 февраля в присутствии полиции больница переняла объект.

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