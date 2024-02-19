Правление клинической университетской больницы имени Паула Страдиня, которое было распущено 27 октября 2023 года, не обеспечило выполнение договора о строительстве со стороны фирмы Velve. Когда стало ясно, что договор не будет выполнен в установленный срок, правление не стало сразу расторгать договор, сообщила порталу Delfi консультант совета больницы Гундега Варпа.

Бюро присяжных адвокатов Ellex Kļaviņš по поручению совета больницы Страдиня провело оценку ответственности членов правления предыдущего совета. Бюро заключило, что действия правления при строительстве нового корпуса больницы, возможно, не были соответствующими. Однако наиболее существенным упреком правлению может быть то, что оно несвоевременно отреагировало на обстоятельства, которые препятствовали выполнению договора, и вовремя не расторгло договор.

"Затянутые работы по строительству нового корпуса, отсутствие четкого продвижения и угроза правам пациентов на эффективное лечение в соответствующей среде — это результат бездействия прежнего правления, и заключение экспертов это подтверждает", — подчеркнул председатель совета больницы Страдиня Нормунд Станевич.

"Расторгнув договор с Velve, долгое время не способным выполнять договорные обязательства, своевременно можно было как избежать больших убытков, так и ускорить реализацию проекта, чтобы двери нового здания для пациентов и врачей были открыты как можно скорее", — заявил Станевич.

Заключение подано в Генеральную прокуратуру. Как уже сообщалось, предыдущее правление больницы Страдиня было распущено 27 октября 2023 года, когда временный совет больницы выразил недоверие председателю правления больницы Риналду Муциньшу и членам правления Илзе Крейцберге, Янису Наглису и Агре Мэлне.

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