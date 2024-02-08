Правление Клинической университетской больницы Паула Страдиня обещает перенять строительный проект нового больничного корпуса при содействии полиции, поскольку застройщик не позволяет это сделать заказчику добровольно. Об этом в интервью ЛТВ рассказал в четверг вечером глава правления больницы Лаурис Видзис.

При этом нынешний застройщик SIA Velve в случае необходимости защищать свои права в суде.

На следующей неделе в клинику приедут две команды иностранных экспертов с целью еще раз взять образцы в подвале нового корпуса больницы Страдиня, чтобы проверить наличие там спор плесени. Одних экспертов пригласила сама больница, вторую команду — застройщик Velve.

Директор Государственного научного института BIOR Олга Валциня указала, что институт, проводя проверку, обнаружил плесень в минимальном количестве в разных местах. "Стоит признать, что то, что мы нашли, это различные виды плесени, до 20 колоний на поверхности. На обычном рынке, в любой нестильной среде было бы так же", — указала она.

Застройщик при этом утверждает, что предпринял все возможное, чтобы исключить любые опасения по поводу наличия плесени. Эксперты также допускают, что в повторных образцах вряд ли удастся найти споры плесени.

Напомним, ранее представитель больницы Страдиня Гундега Варпа заявила, что SIA Velve не пустило представителей больницы и судебных приставов на территорию корпуса А2 новой Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня.

Этот произошло после заявления руководства больницы Страдиня о расторжении договора с SIA Velve из-за с неоднократного срыва сроков и других нарушений договора.

Руководство больницы призывает Velve выполнить свои публичные обещания и конструктивно передать строительную площадку заказчику, проведя переговоры о передаче объекта.

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