Клиническая университетская больница им. Страдиня с 13 февраля расторгнет с ООО Velve договор о строительстве нового корпуса А2. Об этом сегодня сообщил временный совет больницы.

Как указал совет больницы, строительная компания не в состоянии выполнить обязательства по договору — не соблюдаются сроки строительства, на объекте выявлены существенные дефекты, которые не устраняются, без согласования привлечены субподрядчики, а также зафиксированы другие нарушения.

Договор о строительстве, который был заключен 27 августа 2020 года, будет расторгнут 13 февраля. В настоящее время больница готовится к приемке строительного объекта с 20 февраля.

Как указали в больнице, договор предусматривал сдачу нового корпуса в эксплуатацию еще весной 2023 года, однако по просьбе ООО Velve сроки несколько раз продлевались, что увеличивало стоимость строительства. Согласно последнему договору, подрядчик должен завершить строительство нового здания к 1 июня этого года, однако строительная компания вновь попросила перенести сроки, указав, что новая возможная дата завершения строительства — лето 2025 года.

По мнению совета больницы, это свидетельствует о том, что подрядчик не в состоянии выполнить свои обязательства и завершить работы. Кроме того, возможности больницы продлевать сроки ограничены законом о государственных закупках.

Задержки сроков и неспособность строителей выполнить обязательства привели к крупным потерям — не освоено 26 млн евро из средств фондов ЕС в программный период 2014-2020 гг.

Как заявил председатель временного правления больницы Лаурис Видзис, в ситуации, когда строители длительно не могут выполнять обязательства, необходимо принимать радикальные решения, поскольку задержки приводят к финансовым потерям для государства, препятствуют оказанию достойного медицинского обслуживания населению и серьезно затрудняют повседневную работу больницы. Расторжение договора — единственный способ гарантировать, что новый корпус больницы будет наконец построен, при этом качественно.

Согласно договору, с ООО Velve будут взысканы неустойка и убытки, понесенные больницей в связи с тем, что нужно искать нового подрядчика для строительства корпуса, а также убытки, связанные с неосвоенными средствами ЕС. Подлежащая взысканию сумма еще подсчитывается.

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