Из-за невыполненных обязательств со стороны SIA Velve строительство нового корпуса А2 Клинической университетской больницы им. Страдиня находится под угрозой, поэтому руководство больницы рассматривает возможность расторжения договора с предприятием, сообщила агентству LETA пресс-секретарь лечебного учреждения Гундега Варпа.

Руководство больницы приняло ряд мер для ускорения реализации проекта и строительных работ, в том числе обеспечило более эффективную коммуникацию между сторонами, привлекло экспертов для разрешения споров, а также дополнительные ресурсы для управления проектом, заключило трехсторонние договоры о поставке стройматериалов для прямых расчетов и др.

Как заявил временный председатель правления больницы Лаурис Видзис, главная цель больницы — построить качественный новый корпус, и каждый день его неиспользования дорого обходится учреждению.

"Больница не может в полной мере выполнять функции университетской клиники с точки зрения развития науки, исследований и образования, привлечения молодых специалистов. В процессе строительства нет места компромиссам, когда речь идет о здоровье и безопасности пациентов и персонала. Новое здание должно быть не только готово в кратчайшие сроки, но, прежде всего, оно должно быть безопасным, чего нынешний застройщик явно не может обеспечить", — сказал Видзис.

Как отмечает руководство больницы, несмотря на предпринятые действия, Velve продолжает не выполнять свои обязательства по договору строительного подряда — не обеспечивает необходимую мощность ресурсов для проведения строительных работ, продолжает значительно задерживать сроки выполнения работ. Например, среднее количество рабочих на объекте в период с сентября 2023 года по январь 2024 года составляло не более 100 человек, чего недостаточно для активного выполнения работ.

Также до сих пор не разрешена проблема плесени в подвале здания. Velve не предоставило сертификат производителей материалов о влиянии дезинфицирующего средства на свойства материалов, не завершены работы по соединению кровли со стеклянным фасадом. Все это препятствует сдаче работ и началу следующих работ. Кроме того, в здание неоднократно попадала вода из-за таяния снега, неизолированных щелей и перепадов температур, что повышает риск появления плесени и возможного повреждения материалов. Работы по устранению дефектов также задерживаются, а в тех местах, где дефекты уже устранены, существует риск их повторного появления.

"Наличие плесени принципиально недопустимо в здании, предназначенном для здравоохранения. В соответствии с международной практикой подвал здания должен быть демонтирован и после очистки и обработки построен заново. SIA Velve не согласно с этим и считает, что убрать нужно лишь часть помещений, затронутых плесенью", — заявило руководство больницы.

Углубленный анализ показал, что Velve значительно отстает с освоением средств, что привело к риску потери финансирования ЕС. По состоянию на 31 декабря 2023 года Velve не подало документы для промежуточной оценки выполнения работ. Получена только часть информации, и эти данные недостаточны для того, чтобы получить уверенность в способности Velve выполнить договор в срок, качественно и в рамках бюджета, заявили в больнице.

Хотя в предоставленной документации предлагаются новые сроки выполнения договора о строительстве — 17 месяцев с момента заключения нового соглашения, больница считает, что и эти сроки невыполнимы при нынешнем темпе и количестве рабочих, поскольку для завершения строительства без значительного увеличения ресурсов требуется 37 месяцев.

Velve готова продолжать работу

Как сообщили сегодня на пресс-конференции представители Velve, 19 января компания получила отказ больницы на свою объективно обоснованную просьбу о продлении сроков строительства. Если решение не будет отменено, Velve придется завершить работы к марту этого года и сдать их в июне.

Представители строительной компании отмечают, что завершить строительство в указанные сроки невозможно. Если соглашение о продлении сроков с нынешним подрядчиком не будет заключено, больнице придется искать нового подрядчика, что может задержать строительство корпуса примерно на 2,5 года.

Член правления Velve Янис Лапиньш заявил, что в строительство больницы было вложено более 8 млн евро из средств Velve, и у компании есть необходимые ресурсы для успешного завершения строительных работ.

"Полученный ответ стал неприятным сюрпризом. Я призываю министров здравоохранения и финансов вместе сесть за стол переговоров и не допустить, чтобы строительство больницы было поставлено под угрозу. Я могу заверить, что компания Velve готова продолжать работу и довести ее до конца", — подчеркнул он.

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