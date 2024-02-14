"Это был бы абсурд". Надо ли вовлекать полицию в конфликт между больницей Страдиня и строителями?
Alina Lastovska
"Нам важно построить этот объект вовремя, построить его качественно. Сейчас мы видим на объекте недостаточность ресурсов, недостаточную или неправильную организацию работ. Дефект следует за дефектом, плесень — только один из них", — заявил в программе Spried ar Delfi председатель правления Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) Лаурис Видзис, аргументируя расторжение договора о строительстве корпуса А2 с SIA Velve.