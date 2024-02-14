"Нам важно построить этот объект вовремя, построить его качественно. Сейчас мы видим на объекте недостаточность ресурсов, недостаточную или неправильную организацию работ. Дефект следует за дефектом, плесень — только один из них", — заявил в программе Spried ar Delfi председатель правления Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) Лаурис Видзис, аргументируя расторжение договора о строительстве корпуса А2 с SIA Velve.

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