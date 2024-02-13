Расторгнут договор строительства между Клинической университетской больницей имени Паула Страдыня и застройщиком Velve. Больница рассчитывает принять новое здание А2 в течение пяти рабочих дней.

Расторжение заключенного с компанией-застройщиком Velve договора на строительство второй очереди корпуса больницы является полностью законным. Об этом сообщили агентству LETA в руководстве медицинского учреждения.

В больнице подчеркивают, что застройщик сам заявил о своей неспособности выполнить договорные обязательства и завершить строительные работы. Лечебное заведение хочет немедленно перенять объект в свои руки и отдать другому застройщику. Если медицинское учреждение не будет действовать, то причиненные застройщиком убытки будут продолжать расти.

Однако строительная компания Velve подозревает, что решение об остановке строительства корпуса А2 было вызвано другой причиной: неспособностью больницы обеспечить достаточное финансирование для дальнейших работ. В больнице отвергают высказанные подозрения.

"Это компания-застройщик, которая не выполнила свои обязательств по отношению к крупнейшей больнице Латвии и пациентам. Компания задолжала субподрядчикам и чья единственная деятельность заключается в попытке снова продлить контракт. Хотя даже условия предыдущего продления еще не выполнены. Поэтому освободить строительную площадку — это единственное, что мы от них (Velve — прим. ред.) хотим", — подчеркнули в больнице.

До 20 февраля 2024 года строительная компания Velve должна сдать строительный объект больнице Паула Страдиня. В лечебном учреждении подчеркивают, что в этом процессе она действует точно в соответствии с положениями договора и закона, используя при этом все предусмотренные договором и законом механизмы для защиты своих прав и законных интересов. А все возникшие в случае дальнейшего противодействия со стороны Velve убытки потребуют возместить.

Договор между больницей Страдыня и Velve был заключен 27 августа 2020 года, а срок завершения предусмотренных в нем работ составил 30 месяцев. То есть, строитель нового здания больницы должен был закончить работы весной 2023 года.

За время действия контракта по предложениюVelve его условия изменялись в общей сложности пять раз, а сроки выполнения работ продлевались трижды, в результате чего цена контракта увеличилась на 16 миллионов евро. В результате за эти годы было построено лишь менее 60% запланированного объема строительства. Такая задержка помешала привлечь лечебному заведению в общей сложности 26 миллионов евро софинансирования Евросоюза.

Согласно последнему договору, застройщик должен был сдать новое здание больницы к 1 июня 2024 года. Но в начале января 2024 года Velve вновь обратилось с просьбой продлить срок исполнения договора: просив продлить работы еще на 17 месяцев или до лета 2025 года. Что почти на год позже установленного срока, который до этого уже несколько раз продлевали.

Как сообщалось, больница Паула Страдиня в одностороннем порядке разорвала договор из-за несоблюдения застройщиком сроков строительства. На строительной площадке были обнаружены существенные дефекты, которые не устранены, а на объекте были задействованы несогласованные субподрядчики и зафиксированы другие нарушения.

По мнению строительной компании, еще можно найти конструктивное и отвечающее общественным интересам решение, позволяющее завершить строительство больницы в разумные сроки.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!