Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня объявляет открытый конкурс на поиск нового строителя для здания корпуса А2. Параллельно с этим готовится процессы по взысканию ущерба со строительной компании Velve, договор с которым медицинское учреждение расторгло.

Руководство Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша в этом году на открытом конкурсе будет искать нового строителя здания А2, сообщили агентству LETA представители медучреждения.

Новый генеральный подрядчик корпуса А2 будет выбран в ходе публичной закупки на открытом конкурсе, результаты которого станут известны не позднее конца 2024 года. Ожидается, что новый подрядчик приступит к строительству объекта уже в январе следующего года и завершит его не позднее конца 2026 года. Продолжение строительства будет финансироваться Европейским фондом регионального развития (ЕФРР), самой больницей и Латвийским государством.

В настоящее время больница зарегистрировала в разрешении на строительство себя и в ближайшие месяцы будет использовать свои финансовые ресурсы для обеспечения надлежащего микроклимата и безопасности здания, а также для проведения срочных работ по предотвращению попадания влаги в новое здание.

Вместе с этим ведется работа по определению масштабов ущерба для дальнейших восстановительных работ, оценке ответственности должностных лиц и количественной оценке ущерба от сотрудничества с прошлым подрядчиком — Velve. Больница поддерживает связь с субподрядчиками, привлеченными к строительству, за выполненные работы или материалы которых строительная компания Velve не платила уже долгое время, хотя больница рассчиталась с застройщиком, включая выплату аванса в размере 4 млн евро.

Больница получила десятки писем от субподрядчиков прежнего застройщика Velve, в которых сообщается, что с весны 2023 года они не получили полной оплаты за выполненные работы. Больница предлагает подрядчикам, работавшим на строительной площадке, связаться с ней.

Ранее 13 февраля больница Страдиньша расторгла договор с Velve после того, как застройщик признал свою неспособность выполнить договорные обязательства. 21 февраля, после трехчасовых переговоров, больница приняла недостроенный корпус от строительной компании.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!