Договор о строительстве корпуса А2 Клинической университетской больницы имени Страдыня был подготовлен некачественно и не был выгоден государству, заявил в программе Delfi TV Kāpēc юрист Янис Узуленс. "Мне кажется, в момент его подписания государство выпустило карты из рук", — добавил он. По мнению начальника департамента строительства Государственного бюро контроля за строительством Мариса Демме, договор был невыгоден и строителям, так как создавал множество рисков.
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