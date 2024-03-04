Договор о строительстве корпуса А2 Клинической университетской больницы имени Страдыня был подготовлен некачественно и не был выгоден государству, заявил в программе Delfi TV Kāpēc юрист Янис Узуленс. "Мне кажется, в момент его подписания государство выпустило карты из рук", — добавил он. По мнению начальника департамента строительства Государственного бюро контроля за строительством Мариса Демме, договор был невыгоден и строителям, так как создавал множество рисков.