Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") видит необходимость снять c больниц нагрузку, связанную с руководством процессами строительства, сказал агентству LETA пресс-секретарь главы правительства Алексис Золднерс.

Комментируя планы Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам попросить правительство снять с руководства Клинической университетской больницы Паула Страдиня ((PSKUS), Золднерс сказал, что письмо еще не получено.

В то же время премьер планирует дать задание ответстственным министерствам приходить с предложениям по улучшению строительных процессов в сфере здравоохранения, искать возможности их централизации.

"Основная функция больниц — лечение людей, а не руководство строительством больших объектов", — считает Силиня.

Ранее Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам ознакомилась с презентацией PSKUS о ходе и развитии строительных проектов. На заседании комиссии и прозвучала мысль, что строительство по существу не является функцией больниц.

Как уже сообщалось, сейчас руководство PSKUS ищет в конкурсном порядке нового строителя корпуса A2.

13 февраля этого года PSKUS разорвала договор с прежним строителем — компанией Velve. А 21 февраля после трехчасовых переговоров стационар перенял у компании незаконченный объект — больничный корпус

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