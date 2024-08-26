Министерство юстиции приступило к изучению вопроса, есть ли основания для пересмотра языковых правил для рекламных плакатов в городской среде. Это связано с полученными самоуправлением жалоб на использование русского языка в афишах Рижского русского театра Михаила Чехова, сообщает LSM.lv.

Сегодня использование русского языка на плакатах в городе - тема актуальная. Для размещения рекламной продукции в городской среде Театр Чехова обратился в самоуправление с просьбой согласовать плакаты с Центром государственного языка. Там одобрили желание Театра, пояснив, что запланированная реклама может быть связана с международным туризмом в понимании правил Кабинета министров "Об использовании языков в информации" и соблюдает принцип приоритета латышского языка, упомянутого в Законе о государственном языке.

Центр госязыка отказался от более подробных комментариев.

В свою очередь, вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) обратился в Минюст с призывом рассмотреть и оценить сложившуюся ситуацию с использованием русского языка и предложить изменения в Закон о государственном языке или другие нормативные акты, создающие правовое основание для использования русского языка в городской среде.

Заместитель госсекретаря Минюста по вопросам правовой политики Анда Смилтена отметила, что конкретный случай с театром Чехова еще находится на рассмотрении, поэтому она не может комментировать его более подробно. При этом она подчеркнула, что Конституция Латвии защищает как государственный язык, так и право национальных меньшинств на сохранение и развитие самобытности своей культуры.

"Я не хотела бы маргинализировать именно этот театр, но это, возможно, станет началом дискуссии. Но, наверное, уместно продолжить разговор о том, насколкьо важен в сегодняшних обстоятельствах латышский язык, независимо от нарратива. Независимо от текста. Но есть и право других народов, национальных меньшинств развивать свою культуру, не нарушая никаких законов Латвии", - заявила Смилтена.

Министерство культуры, в подчинении которого находится Театр имени Чехова, заняло четкую осуждающую позицию по отношению к войне России в Украине, и его подведомственные учреждения делают то же самое. Госсекретарь Минкульта Даце Вилсоне подчеркнула, что театр соблюдает нормы Закона о государственном языке как перед началом спектаклей, так и в содержании своих постановок. А все плакаты в городской среде согласовываются с ответственными учреждениями - театр действует в соответствии с правилами.

Стратегическая цель театра Чехова - сохранение, развитие и популяризация традиций русского драматического театра, а также обеспечение доступности театра для разных групп общества. Спектакли переводятся на латышский язык, чтобы способствовать общественной интеграции и межкультурному диалогу. Директор театра Дана Бйорк подчеркнула, что, прежде чем высказывать какую-либо идею публично, нужно не нападать на язык, а углубиться в содержание и избегать популистских посланий.

"На наш взгляд, эта тема стала приманкой для манипуляций и провокаций людей, которым удобно не углубляться в содержание, а лишний раз будоражить общественность и натравливать одних людей на других. Театр Чехова придерживается позиции, что язык - не агрессор, а инструмент коммуникации. И с помощью этого инструмента человек выражает свои мысли, свою позицию, свое отношение к вещам. И именно это сформированное содержание характеризует каждого из нас как личность", - пояснила Бйорк.

Учитывая юридическую сложность вопроса, он все еще находится на рассмотрении Минюста. Тем временем Минкульт напоминает, что для каждого в обществе важно своими действиями показать жесткое осуждение агрессии России и поддерживать народ Украины в борьбе с агрессором.

Люди на улицах Риги по-разному относятся к присутствию русского языка в городской среде. Вот, что они говорили в ответ на вопросы журналистов lsm.lv.

"Мне (русский язык) вообще не мешает, но да, латышский язык - главный. Но если он [русский язык] на каком-то особенном событии, то мне это совсем не мешает".

"Я даже не замечала. Я не знаю. Все так быстро… Внезапно проснулись. Язык?! Ну сейчас… Это нужно было делать очень своевременно. Как только появилась Латвия, нужно было все создать, как в Латвии. Не так ли?".

"Да, [русский язык] есть во многих местах. На самом деле очень много, потому что в какой-то момент, когда война в Украине только началась, может быть, этого было меньше, но сейчас, думаю, в два раза больше. Раньше люди избегали говорить по-русски, даже в кафе, а теперь это давно не актуально. Насчет этих плакатов, городской среды, конечно, можно подумать".

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