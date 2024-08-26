Центр защиты прав потребителей (PTAC) до сих пор получил 60 заявлений на возврат денег от обманутых туроператором Fisom путешественников. Однако PTAC не вернет всю сумму. Выяснилось, что за некоторые услуги, например, завтраки или занятия серфингом, оплата была произведена наличными и чека нет, поэтому вернуть эти деньги невозможно, сообщает TV3 ziņas.

Обманутые путешественники могут обратиться в PTAC за возвратом денег до 16 сентября. О том, как это сделать и что нужно включить в заявление, читайте здесь.

PTAC подчеркивает, что к заявлению необходимо приложить договор и подтверждение оплаты. Если чека нет, деньги за эти услуги возвращены не будут.

PTAC известно, что путешественники заплатили наличными за некоторые услуги, такие как завтрак и уроки серфинга, и не получили чек. За это деньги вернуть нельзя.

Госполиция продолжает проверку в отношении Fisom, а PTAC отмечает, что компания еще не подала заявление о неплатежеспособности.

В ближайшее время правительство также получит информацию о стоимости репатриации молодых людей. Передача выяснила, что репатриацию путешественников проводило туристическое агентство Averoja. Ни PTAC, ни Averoja не сообщили, во сколько обошлась репатриация.

Как сообщалось ранее, участники организованного Fisom "лагеря" серфинга в Португалии лишь частично достигли своей цели - два из трех автобусов с молодыми людьми в возрасте от 13 до 20 лет остались в кемпинге в Испании, а с организаторами было невозможно связаться. PTAC организовал репатриацию путешественников домой.

В Госполицию поступило несколько заявлений в связи с печально известной поездкой, организованной туроператором Fisom.

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