Центр защиты прав потребителей (PTAC) призывает жителей, перед которыми туристическая компания Fisom не выполнила свои обязательства, до 16 сентября связаться с центром, чтобы вернуть свои деньги, сообщили порталу Delfi в PTAC. Это касается не только тех людей, которые пострадали во время поездки в Португалию, но и тех, что купил будущие поездки в компании.