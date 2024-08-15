Центр защиты прав потребителей (PTAC) призывает жителей, перед которыми туристическая компания Fisom не выполнила свои обязательства, до 16 сентября связаться с центром, чтобы вернуть свои деньги, сообщили порталу Delfi в PTAC. Это касается не только тех людей, которые пострадали во время поездки в Португалию, но и тех, что купил будущие поездки в компании.
Этот призыв касается и тех потребителей, которые еще до его публикации подали заявление в PTAC с просьбой о помощи в разрешении спора с поставщиком услуг.
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