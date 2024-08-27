Я поддерживаю обязательную военную службу для женщин, потому что речь идет о всеобъемлющей государственной обороне, заявил министр обороны Андрис Спрудс в интервью программе TV3 "900 секунд".

"Конечно, это произойдет не сегодня и не завтра", - сказал он, добавив, что оптимальным сроком может стать 2028 год, когда планируется призвать 4 тысячи человек.

Однако до тех пор предстоит выполнить "домашнее задание". В обществе должна состояться дискуссия, и она уже началась. "Это не только вопрос коалиции, это вопрос политических партий, парламента и всего общества", - заявил Спрудс.

Во-вторых, нужно выполнить все подготовительные работы. Нужно обеспечить качество Службы государственной обороны, которое постоянно повышается. Все потребности солдат резерва, например, оружие, должны быть обеспечены.

Также необходимо создавать предпосылки для того, чтобы существующая женская служба соответствовала современным тенденциям. Например, корректировка экипировки, одежды, оборудования, пояснил министр.

Министр сообщил, что Национальным вооруженным силам уже даны соответствующие поручения.

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