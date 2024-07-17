19 июля службу в латвийской армии начнут первые призывники - те, кто получил повестки зимой в ходе лотереи. Будет ли новый призыв? Как вообще устроена служба по призыву в латвийской армии: есть ли возможность отсрочки? Что будет тем, кто уклоняется от призыва? Delfi собрал ответы на 25 самых распространенных вопросов о призыве в Службу государственной обороны (СГО).
На четвертый призыв, который начнется в январе 2025 года, заявки подали 385 добровольцев. Пока неизвестно, сколько из них были признаны годными к службе. Согласно плану, общее число призывников, которые заступят на службу в январе следующего года, должно составить 210 человек. "На данный момент оцениваются кандидатуры добровольцев, которые подали заявку на призыв января 2025 года. Отбор по принципу случайности не планируется", - заявил порталу Delfi глава пресс-службы Минобороны Робертс Скраучс.
На наиболее часто задаваемые вопросы о призыве в СГО порталу Delfi ответили в пресс-службе Минобороны:
Могут ли призвать молодого человека с двойным гражданством — Латвии и Великобритании, либо страны ЕС?
Могут ли призвать студента очного отделения (дневное и вечернее обучение)? Как обстоит ситуация с заочными студентами? А с теми, кто учится дистанционно?
Если я получил повестку, но не отреагировал, что произойдет? Меня будут искать? Каким будет наказание?
Может ли молодой человек получить повестку, если он старше 18-19 лет?
Что делать, если я планировал ехать учиться за границу, но получил повестку?
Контролирует ли Латвия внешние границы в отношении выезда мужчин призывного возраста?
Могут ли граждане Латвии, которые постоянно проживают за рубежом, быть призваны в СГО? Речь идет и о тех молодых людях, которые учатся за границей.
Если я пойду служить в полицию или Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD), освободят ли меня от СГО?
Если я пацифист и предпочел бы альтернативную службу, что мне делать?
Можно ли заранее получить справку от врача о том, что молодой человек не годен к службе или он все равно должен будет пройти медицинскую проверку?
Могу ли я выбрать место и специальность альтернативной службы?
Каким военным специальностям может обучиться призывник?
Могу ли я во время прохождения СГО ездить домой к родителям? Будут ли выходные?
Будет ли проверяться уровень знания государственного языка?
Освобождает ли судимость от призыва?
Я русский и поэтому боюсь идти в армию. Возникнут ли у меня проблемы из-за родного языка и национальности?
Я вегетарианец/веган/не переношу лактозу. Смогу ли я соблюдать диету во время СГО?
Я христианин/мусульманин/представитель другой религиозной конфессии. Смогу ли я практиковать свою религию во время службы в армии?
Какие диагнозы позволяют получить освобождение от СГО?
Будут ли солдаты СГО служить с военными союзных сил? Нужно ли им знать английский язык?
Будут ли призывники участвовать в военных учениях?
Будут ли солдаты СГО проинформированы о перемещении и дислокации техники и подразделений НВС и союзников?
Какую зарплату получают призывники?
Если будет отобрано достаточное количество призывников и молодой человек не зачисляется на службу, существует ли вероятность того, что он получит повестку во время следующего призыва СГО?
Я взял студенческий кредит. Что мне делать? Будут ли начисляться дополнительные проценты?
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