Могут ли призвать молодого человека с двойным гражданством — Латвии и Великобритании, либо страны ЕС?

Могут ли призвать студента очного отделения (дневное и вечернее обучение)? Как обстоит ситуация с заочными студентами? А с теми, кто учится дистанционно?

Если я получил повестку, но не отреагировал, что произойдет? Меня будут искать? Каким будет наказание?

Может ли молодой человек получить повестку, если он старше 18-19 лет?

Что делать, если я планировал ехать учиться за границу, но получил повестку?

Контролирует ли Латвия внешние границы в отношении выезда мужчин призывного возраста?

Могут ли граждане Латвии, которые постоянно проживают за рубежом, быть призваны в СГО? Речь идет и о тех молодых людях, которые учатся за границей.

Если я пойду служить в полицию или Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD), освободят ли меня от СГО?

Если я пацифист и предпочел бы альтернативную службу, что мне делать?

Можно ли заранее получить справку от врача о том, что молодой человек не годен к службе или он все равно должен будет пройти медицинскую проверку?

Могу ли я выбрать место и специальность альтернативной службы?

Каким военным специальностям может обучиться призывник?

Могу ли я во время прохождения СГО ездить домой к родителям? Будут ли выходные?

Будет ли проверяться уровень знания государственного языка?

Освобождает ли судимость от призыва?

Я русский и поэтому боюсь идти в армию. Возникнут ли у меня проблемы из-за родного языка и национальности?

Я вегетарианец/веган/не переношу лактозу. Смогу ли я соблюдать диету во время СГО?

Я христианин/мусульманин/представитель другой религиозной конфессии. Смогу ли я практиковать свою религию во время службы в армии?

Какие диагнозы позволяют получить освобождение от СГО?

Будут ли солдаты СГО служить с военными союзных сил? Нужно ли им знать английский язык?

Будут ли призывники участвовать в военных учениях?

Будут ли солдаты СГО проинформированы о перемещении и дислокации техники и подразделений НВС и союзников?

Какую зарплату получают призывники?

Если будет отобрано достаточное количество призывников и молодой человек не зачисляется на службу, существует ли вероятность того, что он получит повестку во время следующего призыва СГО?