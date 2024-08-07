В Службу государственной обороны (СГО) следует призывать и женщин, считает командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш. К 2027-2028 годам планируется призвать на СГО 4000 солдат, но статистика первых призывов заставляет сомневаться в том, что необходимая цифра будет достигнута.

Для подготовки граждан Латвии к выполнению задач гособороны мужчин в возрасте 18-19 лет могут призвать на военную службу в обязательном порядке, если не хватает добровольцев. Многие молодые люди уклоняются от призыва в армию, предпочитая временно покинуть страну.

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