Прежде чем выражать эмоциональное отношение к зарплатам членов правления предприятий с государственным капиталом, следует оценить значимость и важность этих должностей для общества в целом, заявил в эфире Латвийского радио омбудсмен общественных СМИ Эдмунд Апсалонс.

В ответ на просьбу прокомментировать дискуссию о планируемых зарплатах пяти членов правления будущего государственного SIA Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) Апсалонс предложил установить количественные и качественные показатели для этих зарплат, а потом уже судить, высока ли зарплата или нет.

Сейчас, по его мнению, высказываются скорее эмоциональные оценки. Апсалонс признал, что сам не является экспертом в этом вопросе, но ему кажется примечательным, что многие недовольные начинают свое мнение со слов: "Не думайте, что мне жалко, что я завидую".

"Вероятно, это потому, что мы часто рассматриваем зарплату как меру ценности человека. То есть люди, у которых она меньше, ощущают себя менее ценными", — сказал Апсалонс.

Как сообщалось, на пять должностей будущих членов правления LSM подали заявки 78 кандидатов, и самая большая конкуренция - на должность ответственного за управление персоналом.

Ежемесячная зарплата членов правления составляет 9 200 евро, председателя правления - 10 100 евро.

Для сравнения, например, председатель правления Латвийского телевидения Ивар Приеде в прошлом году получал около 5 900 евро в месяц, а председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне - около 5 500 евро в месяц.

В совете по общественным электронным СМИ (SEPLP) заявили, что высокие зарплаты связаны с тем, что "правлению предстоит достичь амбициозных, труднодостижимых целей" по созданию единого общественного СМИ.

Объяснения SEPLP вызвали недовольство президента Эдгара Ринкевича, который назвал планируемые расходы на управление LSM "просто неприемлемыми в нынешней ситуации", а также задал вопрос, нужно ли LSM целых пять членов правления.

Kārtējā @seplpadome atrunāšanās, pie tam vēl būtu labi uzzināt, kāpēc tik daudz to valdes locekļu paredzēts. Šis vienkārši nav pieņemami pašreizējā situācijā. https://t.co/IBFOyWT3ci — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 26, 2024

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