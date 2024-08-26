На этой неделе завершается прием заявок на участие в объявленных Советом электронных общественных СМИ (SEPLP) конкурсах на должности в правлении объединенных общественных СМИ. По решению Сейма, это масс-медиа должно начать работу в январе 2025 года. Предусматриваются щедрые зарплаты. Председатель SEPLP Янис Сикснис объяснил формулу, по которой рассчитывается денежное вознаграждение за работу на пользу общества. Широкая общественность заинтересовалась доходами нынешних руководителей медиа, живущих на наши налоги.

В интервью Латвийскому радио (LR) Сикснис пояснил, что формула, по которой рассчитывались зарплаты, была точно такой же, как и в предыдущих четырех конкурсах, когда SEPLP искал членов правления LR и Латвийского телевидения (LTV).

"Исходными данными становится информация о компаниях схожего размера на рынке", - заявил Сикснис. Данные берутся об аналогичных по размеру предприятиях на рынке, вычитаются 20%, поскольку в данном случае идет речь о фактически субсидируемой государством компании, а правлению здесь не придется заниматься получением прибыли. "Затем к этому добавляется определенный процент за то, что в процессе реорганизации возникнут очень большие вызовы. И вот такую цифру зарплаты мы получаем", - отметил Сикснис.

Портал Delfi, основываясь на информации, доступной в Базе данных Службы государственных доходов (VID), разобрался, что указано в декларациях государственных должностных лиц за 2023 год, поданных членами правления LTV и LR, а также SEPLP.

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