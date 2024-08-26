На открытый конкурс, объявленный Советом по общественным электронным масс-медиа (SEPLP), подали заявку на пять вакансий членов правления создающегося VSIA "Latvijas Sabiedriskais medijs" (LSM) 78 кандидатов. Многие из кандидатов претендуют более, чем на одну должность. Политики, в свою очередь, критически отзываются об обещанных членам правления LSM зарплатах, но повлиять на это не могут.
В SEPLP порталу Delfi сообщили, что на должность председателя правления LSM кандидатуру заявили 15 претендентов, на должность члена правления по вопросам развития программ и услуг и на должность члена правления по вопросам финансового управления - по 18 заявок. Еще 14 кандидатов подали заявку на должность члена правления по вопросам технического управления и 20 - на должность члена правления по управлению персоналом.
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