Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Neatkarīgā Rītā Avīze (NRA) критически отозвался о зарплатах - в 9-10 тысяч евро в месяц - членов нового правления общественного медиа, создаваемого на базе Латвийского радио и Латвийского телевидения. Также глава государства дал понять, что имеет смысл пересмотреть и ситуацию с зарплатами членов правления и советов ряда госкомпаний, а также в целом дать оценку системе руководства такими предприятиями.

"Так как моя зарплата ниже, я лучше не буду комментировать цифры, чтобы не показаться завистливым", - ответил Ринкевич в интервью на вопрос о зарплатах членов нового правления общественного медиа. "Это с небольшой иронией. Но если серьезно... - пояснил президент. - Это то, что о чем я только что сказал: если мы говорим о сдерживании роста зарплат, то сдерживаем везде. Это относится ко всему, что касается государственного управления. Совет по общественным электронным масс-медиа (SEPLP) не объяснил установленные уровень и структуру зарплат: почему такие высокие зарплаты именно у членов правления?".

По словам Ринкевича, предложенные зарплаты выше, чем у президента, премьер-министра, спикера Сейма, председателей Конституционного и Верховного судов.

"Не будем обманывать себя: это не история о том, как быть конкурентоспособным. Это общественное медиа со своей важной функцией, но это не предприятие. Его работа основывается на нескольких законах, но давайте посмотрим на это иначе: нужны ли нам системы, в которых обязательно должны быть советы и правления?" - задался вопросом президент.

Эдгар Ринкевич дал понять, что таким же вопросом он задается и в отношении руководства больницами. Ранее на еженедельной пресс-конференции президент заявил: дополнительные средств на здравоохранение можно получить, в том числе, пересмотрев модель управления государственными больницами.

Также президент в интервью NRA заявил, что ограничение роста зарплат в госсекторе должно распространяться на целый ряд государственных компаний и их руководство. "Эта дискуссия необходима, учитывая ситуацию с бюджетом и общую бюджетную ситуацию".

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что необходимо притормозить рост зарплат в госсекторе. По данным Банка Латвии, за семь месяцев года зарплаты в госсекторе возросли на 18%. Частный сектор не поспевает за государственный, что уже тормозит экономику.

В то же время в Латвии действует закон, который предусматривает регулярное повышение зарплат для работников госсектора, включая высших должностных лиц - прибавки к жалованью предусмотрено ввести и с 1 января 2025 года.

"Сейм может решить иначе. Такие прецеденты уже были. Можно притормозить или полностью заморозить повышение зарплат для упомянутых вами должностных лиц. Ничего не высечено в камне. Но исключением должны быть зарплаты в системе внутренних дел", - прокомментировал эту ситуации президент. Ранее Ринкевич подчеркивал, что повышение зарплат в системе внутренних дел - полицейским, пограничникам, пожарным, спасателям и так далее - является приоритетом в контексте национальной безопасности.

"Еще у нас есть вопрос о том, что обещано учителям, и это обещание нужно соблюдать. Если решим притормозить рост зарплат, то это должно относиться ко всем: к чиновникам и политикам, начиная с президента страны и вниз - ко всем должен относиться фактор неповышения зарплат. То же самое относится к руководству государственными обществами капитала, особенно к тем обществам капитала, которые являются монополистами и не конкурируют на рынке", - подчеркнул Эдгар Ринкевич.

Ранее министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") в эфире Delfi TV анонсировал, что уже в понедельник, 26 августа, после заседания коалиционных партий может быть озвучено решение по сдерживанию роста зарплат в госсекторе.

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