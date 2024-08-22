Изменение ситуации с госбюджетом требует "притормозить" рост заработных плат в государственном секторе, что касается не только правительства, но и всего госсектора, признал министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") в четверг, 22 августа, в программе "Kāpēc" на Delfi TV. Министр воздержался от прямого ответа на вопрос, следует ли также приостановить предусмотренную законом индексацию зарплат депутатов Сейма. Это решение должен принимать сам Сейм, считает Ашераденс.

Министр также подчеркнул, что необходимо "калибровать" сокращение расходов правительства. "У нас есть предварительные цифры, и нам нужно оценить, что реально", сказал министр, напомнив, что ранее правительство мобилизовалось, чтобы найти дополнительные 160 миллионов евро для сферы здравоохранения. Окончательное решение по этим цифрам правительство может принять на этой или следующей неделе.

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