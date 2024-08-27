Партия "Прогрессивные", входящая в правительство Эвики Силини ("Новое Единство"), открыта для переговоров о принятии в коалицию отдельных депутатов от оппозиционного "Объединенного списка". Об этом агентству LETA сообщил председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев.

Политик сказал, что летом "Прогрессивные" не были вовлечены в переговоры с "Объединенным списком", не участвуют в этом процессе, если таковой происходит, и сейчас. По словам Шуваева, переговоры о расширении коалиции сейчас не происходят.

"После проведенного лета и учитывая сложные вопросы, связанные с бюджетом и налогами, которые нам предстоят, мы втроем (в коалицию входят "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные"-Ред) работаем достаточно эффективно," сказал Шуваев, подчеркнув, что не видит оснований для разговоров о расширении коалиции.

В то ж время, если отдельные депутаты, которые хотели бы присоединиться в коалиции и у которых будут цели, достойные реализации, то "Прогрессивные" всегда будут открыты для переговоров, заверил Шуваев. По словам политика, если будут переговоры о принятии всей фракции в коалицию, это будет уже новая коалиция. А, если речь идет о расширении, то оно может происходить за счет отдельных депутатов.

Создание новой коалиции - присоединение целиком еще одной политической силы - фактически означало бы новый передел министерских портфелей. В этом случае с гарантией действующее правительство ушло бы в отставку, и началось формирование нового Кабинета министров.

В случае, если к коалиции присоединяются отдельные депутаты - фактически "раскольники" - коалиция и распределение министерских портфелей остаются прежними. Обычно с "отдельными" депутатами договариваются в индивидуальном порядке о формах сотрудничества. Например, они могут получить должности глав или заместителей комиссий Сейма, парламентских секретарей министерств и так далее.

Разговоры о том, что "Новое Единство" ищет дополнительные голоса в Сейме для поддержки коалиции пошли еще до Лиго. На данном этапе у коалиции хрупкое большинство - 50 голосов трех правительственных партий ("Новое Единство" - 25, СЗК -- 16, "Прогрессивные" - 9) и 2 голоса независимых депутатов Игоря Раева (присоединился к коалиции, уйдя из "Объединенного списка") и Олега Буров (покинул оппозиционную партию "Латвия на первом месте".

До Лиго якобы состоялись политические консультации с оппозиционным "Объединенным списком" (14), но без результата.

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