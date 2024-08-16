Нынешние партнеры по правительству - "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные" - не обсуждают возможное расширение коалиции. Глава парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревичс опроверг обвинение лидера оппозиционного "Объединенного списка" Эдвардсом в том, что премьерская партия покупает голоса депутатов. Просто переговоры о работе и решениях Сейма с оппозиционными депутатами происходят все время, заявили в программе "Kāpēc" на "Delfi TV" политики.

Председатель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревиц в пятницу, 16 августа, в программе "Kāpēc" подчеркнул, что у коалиции в Сейме есть 52 голоса, и до сих пор этого было достаточно для работы.

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