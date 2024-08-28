Из соображений безопасности Латвийский университет (ЛУ) закрыл некоторые помещения на верхних этажах здания на бульваре Аспазияс, сообщает передача "Панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

Глава администрации ЛУ Андрис Сарновичс отметил, что эксперты, проводившие первичный осмотр зданий, еще не дали окончательного заключения о том, безопасно ли учиться в этих помещениях.

Преимущественно закрыты административные помещения. Сотрудники, которые там работали, расположились на других этажах и крыльях.

Сарновичс предположил, что ситуацию в здании усугубили поездки автобусов по брусчатке во время ремонта моста Браса.

"Это вызвало довольно сильную вибрацию, в результате чего именно на верхних этажах стали появляться трещины. И летом сломалась одна деревянная балка, и мы, конечно, сразу пригласили экспертов для проведения проверки, как можно использовать эти помещения и что нам делать дальше", - отметил он.

Планируется, что через год преподаватели и студенты здания ЛУ на бульваре Аспазияс переедут в комплекс ЛУ в Торнякалнсе. "Поскольку у нас уже есть решение правительства об отчуждении этого здания, наша цель не заключается во вложении средств. Наша основная цель - учеба и наука", - пояснил Сарновичс.

Следует напомнить, что в 2024 году Факультет бизнеса, управления и экономики, который находился на бульваре Аспазияс, был объединен с Факультетом социальных наук. Таким образом, был создан Факультет экономики и социальных наук.

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