На прошлой неделе о сложении мандата объявил бывший премьер-министр и министр иностранных дел, парламентарий Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). Место в Сейме полагалось недавно утвержденной на должность председателя Кекавской краевой думы Виктории Байре ("Новое Единство"), однако она отказалась от мандата, чтобы продолжить работу в думе. Поэтому мандат полагается Зариньшу, который согласился его принять.