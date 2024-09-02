На первом заседании осенней сессии Сейма в четверг, 5 сентября, планируется утвердить мандат депутату Валкской краевой думы Виестуру Зариньшу ("Новое Единство"), заявила сегодня после заседания правящей коалиции спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК).
На прошлой неделе о сложении мандата объявил бывший премьер-министр и министр иностранных дел, парламентарий Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). Место в Сейме полагалось недавно утвержденной на должность председателя Кекавской краевой думы Виктории Байре ("Новое Единство"), однако она отказалась от мандата, чтобы продолжить работу в думе. Поэтому мандат полагается Зариньшу, который согласился его принять.
Вопрос о мандате перед заседанием Сейма, 4 сентября, также рассмотрит парламентская комиссия по мандатам, этике и заявлениям.