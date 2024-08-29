Бывший премьер-министр Латвии и экс-министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") сложил мандат депутата Сейма. Об этом агентству LETA сообщил глава парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс.

Работу в Сейме Кариньш прекращает сегодня, в четверг, 29 августа. Сообщается, что бывший премьер намерен уйти в сферу частного бизнеса - то есть, покинуть политику.

"От имени "Нового Единства" я хотел бы выразить благодарность за неустанную работу на благо нашей страны в эти годы. Кришьянис Кариньш является частью нашей команды, и я знаю, что он не откажет нам в своих советах и ​​поддержке в будущем", ", подчеркнул Юревицс.

Юревицс заявил, что на данный момент неясно, кто заменит Кариньша в Сейме, этот вопрос будет решен в ближайшее время.

В то же время, по информации Центральной избирательной комиссии, место Кариньша в Сейме должно по ротации перейти недавно избранной главе думы Кекавского края Виктории Байре, сообщило агентство LETA.

Однако Байре отказалась от мандата. Байре рассказала агентству LETA, что обдумала ситуацию. Она сказала, что предоставленное ей сейчас доверие быть мэром Кекавского края важнее, и она хочет продолжать выполнять свои обязанности председателя думы.



"Это мое намерение, я не приму этот мандат", - заявила Байре.



Заместитель председателя Валкской краевой думы Виестурс Зариньш займет место сложившего мандат Кариньша.

Зариньш заявил LETA, что примет мандат.

Напомним, что Кариньш вернулся в Сейм весной этого года после отставки с поста министра иностранных дел. Отставка стала результатом громкого скандала: выяснилось, что, будучи премьер-министром, Кариньш неоднократно прибегал к использованию частных специальных авиарейсов во время командировок, что обошлось госбюджету Латвии и европейскому бюджету в сотни тысяч евро.

Позже Кариньш лишился и должности председателя правления политического объединения "Нового Единства" - его заменила на этой должности действующий премьер Эвика Силиня.

Кришьянис Кариньш возглавлял подряд два правительства - с января 2019 года по сентябрь 2023 года.

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