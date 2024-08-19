Бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис обжаловал в суде решение правительства о его понижении в должности, сообщает программа Латвийского телевидения de facto.

Как заявил Цитсковскис в программе, он обратился в суд, так как хочет, чтобы решение правительства о его понижении в должности было признано необоснованным.

При этом возвращаться на должность он не планирует.

Как сообщалось, Цитсковскиса понизили в должности в начале июля в связи со скандалом со специальными авиарейсами бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), и Цитсковскис в знак протеста решил уволиться из Госканцелярии.

Он был директором Госканцелярии с апреля 2017 года.

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