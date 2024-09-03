Партия "Стабильность" Алексея Росликова видит "хорошие возможности для сотрудничества" стартовать на муниципальных выборах с партией "Суверенная власть" Юлии Степаненко. Об этом агентству LETA сообщил сам Росликов, который сам собирается стартовать на выборах в Рижскую думу.

Политик отметил, что пока официальных переговоров с "Суверенной властью" пока не было. Однако в сентября "Стабильность" начнет переговоры как с партиями, так и с независимыми политиками. "Мы призовем всех объединиться, чтобы создать общий список на выборах в Рижское и остальных самоуправления", - сказал Росликов.

Лидер "Стабильности" считает, что всем силам, которые не могут объединиться в общий список, "по крайней мере, необходимо поддерживать очень тесный контакт, чтобы координированно вырвать Ригу из политических когтей "Единства".

Сам Росликов будет участвовать в предстоящих муниципальных выборах и бороться за кресло мэра Риги.

"Управление городом в последние годы было достаточно неудачным. Сначала Риге не удалось получить стабильную коалицию власти, и это позже привело к серьезному управленческому кризису", — заявил политик.

Росликов считает, что команда должна обладать хозяйственным опытом и быть осведомленной о городских вопросах.

Выборы в самоуправления проходят в Латвии раз в четыре года в первую субботу июня. Предыдущие муниципальные выборы прошли в 2021 году, а нынешняя Рижская дума была избрана на внеочередных выборах в 2020 году.

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