Союз "зеленых" и крестьян, входящий в правительство, и партия "Честь служить Риге", которая сейчас у власти в столичном самоуправлении, пойдут на выборы в Рижскую думу общим списком. Первый номер будет у депутата Сейма Олега Бурова, который прежде занимал высокие посты в Рижском самоуправлении.

Это подтвердил официально на пресс-конференции председатель правления СЗК, министр земледелия Армандс Краузе.

Олег Буров, ссылаясь на свой опыт работы в столичном самоуправлении, подчеркнул, что его цель — привести Ригу в порядок.

Буров предположил, что общий список может получить около 10% поддержки избирателей. Что касается "красных линий," Буров отметил, что "с партией 'Стабильность!' за один стол не сядет," добавив, что с другими политическими силами возможны переговоры о сотрудничестве.

Депутат и глава Комитета по социальным делам Рижской думы и бывший исполнительный директор города (в период нахождения у власти "Согласия") Юрис Радзевич ("Честь служить Риге") заявил, что в настоящее время существует множество актуальных проблем, которые необходимо обсуждать и решать. "Например, социальные вопросы, мы не можем игнорировать эту ситуацию," сказал Радзевич, подчеркнув, что уже сейчас нужно выделять дополнительное финансирование для решения этих вопросов.

Радзевич выразил удовлетворение сотрудничеством с СЗК, отметив, что знакомство - давнее. "Это естественное и рациональное решение," сказал политик о создании общего списка.

Краузе подтвердил, что лично он не будет участвовать в выборах в самоуправления. Также не называются пока и другие кандидаты в депутаты самоуправления, так как только начинается формирование списка. Другие лидеры станут известны осенью.

Говоря о том, кто может войти в общий список, Буров предположил, что еще могут появиться кандидаты, не связанные сейчас ни с СЗК, ни с "Честь служить Риге".

На вопрос, может ли бывший министр здравоохранения Гунтис Белевич быть включен в список, представители СЗК подтвердили лишь, что Белевич подал заявление на вступление в СЗК. Вопрос о приеме будет решен в ближайшее время.

О планах "Честь служить Риге" и СЗК совместно участвовать в предстоящих выборах в самоуправления стало известно еще в прошлом году.

В отличие от "Честь служить Риге", СЗК - преимущественно региональной политической силе - не удавалось получить представительство в Рижской думе в последние несколько созывов.

Выборы в самоуправления проводятся раз в четыре года в первую субботу июня. Последние муниципальные выборы состоялись в 2021 году, а нынешняя Рижская дума была избрана на внеочередных выборах в 2020 году.

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