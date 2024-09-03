Президент Латвии Эдгар Ринкевич в течение десяти дней подаст в Сейм законопроект, предусматривающий "заморозку" заплат членов советов и правлений госпредприятий. Об этом президент сообщил на пресс-конференции по итогам встречи со спикером Сейма Дайгой Миериней (Союз "зеленых" и крестьян).

"Я проинформировал председателя Сейма, что в ближайшее время инициирую поправки к закону об управлении государственными обществами капитала. Единственная цель - на время заморозить вознаграждение членам правлений и советов государственных обществ капитала. Аналогично с обсуждением Кабинета министров о замораживании зарплат в госсекторе", - заявил после встречи со спикером Сейма Эдгар Ринкевич.

По его словам, цель поправок - обеспечить соразмерность между государственным и муниципальным секторами и частным бизнесом с точки зрения конкуренции. Президент назвал не совсем нормальной ситуацию, при которой у целого ряда членов правления госпредприятий вознаграждение выше, чем в частном секторе.

Эдгар Ринкевич подчеркнул, что поправки связаны не только непосредственно с зарплатами членов будущего правления Латвийского общественного медиа (более 10 тысяч евро - у председателя правления, более 9 тысяч - у остальных членов), а в целом со сложившейся системой управления госкомпаниями.

"Я надеюсь, что Сейм будет об этом дискутировать и прислушается к этим предложениям", - сказал президент: "Да, к сожалению, не хватает здравого смысла и соразмерности, то такие вещи надо регламентировать законом".

Эдгар Ринкевич обещает подать соответствующий законопроект в течение недели-десяти дней.

На этой неделе Сейм возвратился с летних каникул, первое заседание состоится в четверг, 5 сентября. Встреча президента и спикера Сейма была посвящена началу осенней парламентской сессии.

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